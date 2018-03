Acibadem International Medical Center nu ook in Utrecht en Eindhoven

Acibadem International Medical Center is sinds mei 2017 gevestigd in Amsterdam Sloterdijk. De zorgvraag van patiënten neemt landelijk toe, Acibadem brengt daarom haar medisch specialisten dichterbij. Hierdoor kan iedereen uit de omgeving van Utrecht, Brabant en zelfs Limburg hiervan profiteren.



Binnen een jaar na opening zijn er al twee nieuwe locaties bij. Door samenwerking met Gezondheidscentrum Medimel in Utrecht, is het mogelijk om direct na een bezoek aan de huisarts een medisch specialist van Acibadem te bezoeken. Op dezelfde locatie, dus onder één dak. Dit biedt extra service en voor patiënten directe toegang tot de 2e lijnszorg.



Met een gemiddeld cijfer van 9,1 op ZorgkaartNederland, waarderen patiënten Acibadem hoger dan gemiddeld.



Acibadem International Medical Center te Amsterdam is een pionier als het gaat om 1,5 lijnszorg. Met haar unieke ZBC Plus concept, wat bestaat uit: ruime spreekuren, multidisciplinaire hoogwaardige zorg, alles onder één dak, directe toegangstijden en snelle mogelijkheid tot opereren.



Na een bezoek aan de huisarts direct naar de medisch specialist maakt het verschil. Op korte termijn volgen meer locaties in het hele land.