Tandartsboor niet bewezen effectief bij jeugd

Reactie ANT brandbrief aan Bruno Bruins:



Innovatie in de tandheelkunde kan capaciteit en tandzorg aan jeugdigen optimaliseren. In een reactie op de brandbrief van ANT-tandartsen d.d. 6-9-2019 aan Minister Bruno Bruins met een pleidooi kinderen op te trommelen voor tandarts bezoek en uitbreiding van opleidingsplaatsen schrijft Jacob Brandsma van OzonTanzorg te Sneek aan de Minister dat verstikkende overheidsregulering doelmatigheid en innovatie in de weg staat met name bij de jeugd.



Politiek gedicteerde behandelprotocollen waarbij er moet worden geboord om prestatie codes te scoren en te declareren maakt ouders kopschuw hun kinderen hier aan bloot te stellen, is de visie van tandzorgprofessional Brandsma (61). Politiek gezien zou er ruimte moeten komen voor innovatieve behandelingen als Ozon tandhealing zodat tandartsen minder aan de leiband van de overheid hoeven te lopen aan de stoel. Capaciteits uitbreiding met het bekende boren en vullen zonder oog te hebben voor onderliggende bacteriële demineralisatie door cariës omdat dit niet kan worden gedeclareerd leidt niet tot behoud van het lichaamseigen gebit.



Politiek het roer omgooien in het tandheelkundig paradigma om de heersende problemen zeker bij de jeugd verantwoord en doelmatig tegemoet te treden is vrij noodzakelijk stelt Brandsma. Een standaard protocol waarbij aangedane gebitselementen eerst tweemaal non-invasief met Healozon worden behandeld voordat er invasief met tandartsboor wordt ingegrepen staat hij voor. Wel dient dan eerst een prestatiecode te worden toegekend door VWS en NZa.