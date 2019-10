Kinderen in Nederland bakken voor kinderen in Kenia

Op donderdag 24 oktober deden 10.000 kinderen van 500 BSO’s mee aan de landelijke Aan de Bakdag. Dit jaar wordt daarmee ruim 25.000 euro opgehaald voor de kinderen uit het Keniaanse SOS kinderdorp Meru. Directeur Arian Buurman van SOS Kinderdorpen is trots op het eindresultaat: “In SOS kinderdorp Meru geven we kinderen blijvend een liefdevol thuis in een SOS familie. Zo kunnen zij opgroeien onder de vleugels van een SOS moeder en zich ontwikkelen tot kansrijke volwassenen. Familieliefde is wat elk kind nodig heeft.”



Voor het vierde jaar op rij organiseerde SOS Kinderdorpen weer de landelijke Aan de Bakdag in samenwerking met Dr. Oetker. Ook dit jaar bakten en versierden duizenden kinderen de mooiste cupcakes met het gratis bakpakket van Dr. Oetker, om de heerlijke baksels daarna te verkopen. Het doel: geld inzamelen voor de 152 kinderen die in SOS kinderdorp Meru in Kenia wonen, omdat de kinderen er anders helemaal alleen voor zouden staan. Dit jaar halen de kinderen gezamenlijk met deze geweldige bakactie 25.000 euro op.



Elk kind een familie

Directeur Arian Buurman is zeer trots op deze kleine bakkers die zich zo vol hart en ziel inzetten. “Helaas is een actie als deze niet alleen leuk, maar ook noodzakelijk. Er staan nog altijd te veel kinderen alleen voor omdat ze hun ouders zijn verloren of omdat hun ouders niet in staat zijn voor de kinderen te zorgen. Dit is ook een groot probleem in Kenia, door onder meer armoede en de grote HIV/AIDS-problematiek.” Wereldwijd hebben nog altijd 220 miljoen kinderen geen liefdevol en veilig thuis, dat is omgerekend één op de tien kinderen. Arian Buurman: “In SOS kinderdorp Meru geven we kinderen blijvend een liefdevolle familie. Zo kunnen zij opgroeien onder de vleugels van een SOS moeder, en zich ontwikkelen tot kansrijke volwassenen. Familieliefde is wat elk kind nodig heeft.”



Knuffels broodnodig

Ook Ambassadeur Kim-Lian van der Meij van SOS Kinderdorpen zet zich jaarlijks fanatiek in voor de Aan de Bakdag. Als ambassadeur van SOS Kinderdorpen heeft de presentatrice en actrice een aantal kinderdorpen bezocht en met eigen ogen gezien hoe belangrijk het werk is, omdat zoveel kinderen er alleen voor staan. “Moet je je eens voorstellen, dat je alles helemaal alleen moet doen en er niemand thuis is om je zelfs maar een knuffel te geven voor het slapengaan. Dankzij deze fantastische actie van die 10.000 kinderen in Nederland kan SOS Kinderdorpen de kinderen in Kenia een thuis blijven geven in een SOS familie. In het kinderdorp Meru krijgen ze een liefdevolle familie, met de zorg van een lieve SOS mama en broertjes en zusjes. Het is een fijne plek waar ze kunnen spelen en onbezorgd kunnen opgroeien. Eigenlijk een gewone familie zoals alle kinderen zouden moeten hebben.”



Familiale samenwerking

Om de deelnemende BSO’s op weg te helpen, sponsort Dr. Oetker de bakpakketten met cupcake basismixen, decoraties, bakschorten en promotiemateriaal. Op aandebakdag.nl konden kinderen inspiratie opdoen voor stoere, gekke en kleurrijke cupcake



