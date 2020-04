KBO-PCOB over advies artsen: “Goed dat leeftijd niet leidend is”

Artsen moeten "zeer terughoudend" zijn met het opnemen van zeer kwetsbare ouderen met een coronabesmetting in het ziekenhuis. Dat adviseren artsenverenigingen in een leidraad aan hun collega's. In alle gevallen moet wel eerst met de patiënt en/of mantelzorger het gesprek worden aangegaan.



Seniorenorganisatie KBO-PCOB onderschrijft dit advies, aldus directeur Manon Vanderkaa: “Het is goed dat er gekeken wordt naar de ouderen zelf en dat niet de leeftijd leidend is. Een goede dialoog tussen arts en patiënt is belangrijk, zo kan je samen beslissen wat het beste is.” Maar dat is ook meteen een punt van zorg, benadrukt Vanderkaa: “Hoe gaan deze gesprekken nu plaatsvinden? Wie benadert wie? Het is belangrijk dat mensen op een zorgvuldige manier benaderd worden en niet ad hoc door bijvoorbeeld een assistent op een willekeurig moment. Dit zijn letterlijk levensvragen die aandacht vragen en zorgvuldig besproken moeten worden. Alleen zo kunnen ouderen met hun arts echt in gesprek gaan.”



Volgens de artsen heeft een ziekenhuisopname of verblijf op de IC voor kwetsbare ouderen niet vanzelfsprekend een positief effect, terwijl de omstandigheden in het ziekenhuis wel nadelig kunnen zijn. Vanderkaa: “Er moet voorkomen worden dat senioren die op de intensive care liggen, eenzaam sterven. Dat wens je niemand toe. Ook daarom is het belangrijk om het gesprek hierover met patiënt en naasten aan te gaan. Als KBO-PCOB hebben we veel ervaring in hoe moeilijke onderwerpen bespreekbaar gemaakt kunnen worden. We weten hoe waardevol dit kan zijn en willen graag meedenken wat nu de beste aanpak is.”



KBO-PCOB krijgt via de Ouderen-Informatielijn veel zorgvragen van senioren binnen. Er is vooral veel twijfel of ouderen nog de juiste hulp krijgen en of ze überhaupt, in deze coronacrisis, nog geholpen worden. Senioren met vragen kunnen bellen met 030-3400600.