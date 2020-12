Groei van JBL&G dubbel bekroond

Letselschadebureau JBL&G hoort nog steeds tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland, gemeten naar omzet, personeelsbestand en winstmarge. Het bureau ontving voor het tweede jaar op rij de FD Gazelle van Het Financieele Dagblad. Met de FD Gazellen bekroont de krant jaarlijks de snelste groeiers in ondernemend Nederland.



Eigenaresse Steffy Roos du Maine (34) uit Amsterdam staat zelf opnieuw op de lijst van honderd meest succesvolle en invloedrijke vrouwelijke ondernemers van Nederland, TheNextWomen100. De negende editie daarvan werd kort na de FD Gazellen bekend gemaakt. Du Maine staat voor het derde achtereenvolgende jaar in de prestigieuze lijst van zakenvrouwen. De lijst wordt elk jaar door netwerkorganisatie The Next Women samengesteld op basis van harde criteria als omzet en personeelsbestand, maar er wordt ook nadrukkelijk gekeken naar ambitie, het lef om risico’s te nemen, de functie van de vrouwelijke entrepreneurs als rolmodel, en hun visie op de toekomst.



Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht werd in 2011 opgericht in Assen, en maakte de eerste jaren al zo’n onstuimige groei door dat het hoofdkantoor naar Amsterdam werd verplaatst. Nadat Du Maine het bureau in 2013 overnam, steeg het personeelsbestand opnieuw flink, en kwamen er ook vestigingen in Groningen en Deventer bij. Dit jaar nog werd een vierde kantoor in Rotterdam geopend, dat inmiddels ook al volop meedraait. Met een personeelsbestand van boven de vijftig, vier kantoren en een omzetstijging van ruim 60 procent over de afgelopen drie jaar is het een van de grootste en snelst groeiende letselschadebureaus van Nederland. De groei is er ook nog niet uit: JBL&G is vrijwel continu op zoek naar nieuwe juristen en juridisch medewerkers, en ook een vijfde filiaal in Zuid-Nederland wordt niet uitgesloten.



Steffy Roos du Maine is behalve de CEO van JBL&G ook directeur van het Medisch Advies Bureau in Amsterdam, beheert de blogsite Business & Bubbles, en host een podcast over spiritualiteit en ondernemerschap. Naar aanleiding van de FD Gazellen maakte omroep BNR vorige maand een televisieportret van haar, waarin ze vertelde over haar strijd tot hier te komen, haar dromen en ambities voor de toekomst.



Foto: Steffy Roos du Maine van JBL&G. Foto: Eliza Zarah



De uitzending van BNR met Steffy Roos du Maine: