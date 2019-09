Aftrap ActionAid’s Challenge: 35 push-ups tegen geweld

AMSTERDAM, 30 september 2019 ̶ Morgen start de Women’s Rights Challenge, een nieuwe campagne van internationale vrouwenrechtenorganisatie ActionAid die aandacht vraagt voor geweld tegen vrouwen. 35 dagen lang gaan deelnemers trainen voor 35 push-ups. Dit getal staat symbool voor het percentage vrouwen dat in hun leven te maken krijgt met geweld. Zo’n 550 deelnemers hebben zich inmiddels aangemeld. De campagne wordt gesteund door bekende namen, zoals presentatrice Geraldine Kemper en drievoudig MMA-kampioene Marloes Coenen.



Doorbreken van structuren



Tijdens de challenge werken deelnemers, gesponsord door vrienden en familie, in 35 dagen toe naar het kunnen doen van 35 push-ups. Dat getal staat symbool voor de 35 procent van de vrouwen die in hun leven te maken krijgen met geweld. “Dat zijn bijna 1 miljard vrouwen wereldwijd,” zegt Geraldine Kemper, ambassadeur van ActionAid. “In sommige landen wordt geweld tegen vrouwen als ‘normaal’ gezien. Daar zit het grote probleem. Dat het sociaal geaccepteerd is om vrouwen niet als gelijke te behandelen”, aldus Kemper. “Het gaat om het doorbreken van traditionele man-vrouwverhoudingen en structuren.”



Geweld tegen vrouwen



ActionAid werkt samen met lokale organisaties en gemeenschappen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en tegen te gaan, onder andere via voorlichting, trainingen en programma’s. Mannen worden hier actief bij betrokken, want alleen door samenwerking kan echte verandering plaatsvinden. Ook werkt de organisatie op nationaal en internationaal niveau om beleid en wetgeving te verbeteren.



Push-up Calendar



De challenge is een sportieve actie om geld in te zamelen voor het werk van ActionAid om geweld tegen vrouwen tegen te gaan en hun positie te versterken. “In de maand oktober gaan deelnemers aan de slag met push-ups en maken zij zich sterk voor vrouwenrechten,” zegt Marije Boomsma, manager van de Amsterdamse sportschool de Vondelgym en een van de ambassadeurs van de challenge. “Want het doen van 35 push-ups is een pittige uitdaging.” Daarom is in samenwerking met de Vondelgym een push-up calendar ontwikkeld. “Aan de hand van dit trainingsschema werken deelnemers naar het einddoel toe”, vertelt Marije. Als het doen van push-ups fysiek niet mogelijk is, kunnen deelnemers een eigen draai geven aan de challenge. Zo is er een deelnemer die een schilderij heeft gemaakt, en de opbrengst doneert.”



Start 1 oktober



Morgen is de start van de 35 dagen durende actie, waaraan iedereen kan meedoen. De hele maand kan nog worden gedoneerd. Op 4 november wordt het bedrag bekend gemaakt tijdens een online live event waarbij alle deelnemers gezamenlijk 35 push-ups doen. Kijk voor meer informatie op https://www.womensrightschallenge.nl/ en deel de campagne met de hashtag #35voor35.



Over ActionAid



ActionAid is een vrouwenrechtenorganisatie en steunt vrouwen wereldwijd om op te komen voor hun rechten. In meer dan 45 landen werken we zij aan zij met voorvechters van een eerlijke wereld. Met mensen die een vuist maken tegen onrecht en die net als wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. https://actionaid.nl/



