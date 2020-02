MAS Groep en facilitair bedrijf Zone3 slaan handen ineen

-Nieuwe sterke combinatie facilitaire ondernemingen in metropool Amsterdam;



-Activiteiten van facilitair bedrijf Zone3 worden ondergebracht bij de Amsterdamse onderneming MAS in MAS Zone3;



-Met de overname van de activiteiten ontstaat een sterk facilitair bedrijf met 700 werknemers actief op het gebied van schoonmaak, onderhoud, inbraakpreventie, groenvoorziening en personele diensten (huismeesters, wijkbeheerders, horeca-medewerkers, etc.);



-MAS en Zone3 staan voor sociaal ondernemen en een grote maatschappelijke betrokkenheid.





AMSTERDAM – De Amsterdamse onderneming MAS en facilitair bedrijf Zone 3 slaan de handen ineen. De activiteiten van Zone3 worden ondergebracht in een vennootschap binnen de MAS Groep, MAS Zone3.



Met de nieuwe combinatie van MAS en Zone3 ontstaat een sterk facilitair bedrijf in de Randstad dat actief is op het gebied van schoonmaak, onderhoud, inbraakpreventie en personele diensten (huismeesters, wijkbeheerders, conciërges, detachering van horeca-medewerkers). Na de samenvoeging ontstaat een bedrijf met 700 werknemers.



De twee ondernemingen vullen elkaar qua klantenbestand en dienstverlening uitstekend aan. Zowel MAS als Zone3 hebben bovendien een gezamenlijke focus op een optimale klantbediening gecombineerd met een grote maatschappelijke betrokkenheid.



MAS, opgericht door zakenvrouw Rahma el Mouden, heeft opdrachtgevers als het Rijksmuseum, Endemol Shine, Adam Toren, Koninklijk Instituut voor de Tropen, diverse onderwijsinstellingen en onder andere hotels. Zone3 is sterk in dienstverlening aan woningbouwverenigingen, vastgoedbeheerders, aannemers, projectontwikkelaars en gemeentelijke instellingen.



,,We hebben elkaar al goed leren kennen en beide bedrijven vullen elkaar goed aan. De goede ervaringen versterken ons in de overtuiging dat de combinatie MAS Zone3 voor de medewerkers en de klanten van grote betekenis is en een goed toekomstperspectief biedt”, aldus MAS-directeur Rahma el Mouden.



Volgens Jet Bicker Caarten, voorzitter van de Raad van Toezicht van Zone3, is de overname van de activiteiten door MAS een betere optie voor opdrachtgevers en medewerkers dan het zelfstandig verder gaan. ,,Dit zorgt voor veel meer kansen in de markt met behoud van het sociaal ondernemen”, aldus Bicker Caarten.



De MAS Groep met vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amersfoort gebruikt de komende maanden om de activiteiten en de culturen van zowel MAS als van Zone3 in de organisatie te integreren. Uitgangspunt bij het samengaan is behoud van het huidige aantal banen.