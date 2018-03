Europese overheden belemmeren levensreddende hulp op zee

Europese overheden voeren acties uit die levensreddende hulpoperaties op de Centraal-Middellandse Zee belemmeren en die ervoor zorgen dat mensen teruggebracht worden naar Libië. Artsen zonder Grenzen veroordeelt deze acties ten stelligste.



Reddingsschip Proactiva in beslag genomen



‘Onlangs namen Italiaanse autoriteiten het schip Open Arms van hulporganisatie Proactiva in beslag nadat zij 216 mensen hadden gered en in veilige haven hadden gebracht,’ zegt Annemarie Loof, operationeel manager van Artsen zonder Grenzen. ‘Dit is een nieuw voorbeeld in een lange reeks acties die hulporganisaties in de weg staan om levensreddende hulp op zee te bieden.’



Verontrustende samenwerking



‘We hebben vernomen dat Open Arms mensen redde in internationale wateren. Bij een van de reddingsoperaties, op 73 nautische kilometer van de Libische kust, dreigde de Libische kustwacht het reddingsteam met geweld,’ stelt Loof. ‘De nauwe samenwerking tussen Europese overheden de Libische kustwacht is zeer verontrustend. Dat varieert van training geven en materiaal leveren tot de Libische kustwacht in staat stellen om vluchtelingen op zee vanuit internationale wateren terug naar Libië te brengen.’



Hulporganisaties gecriminaliseerd



De exacte details van de redding en de inbeslagname van het reddingsschip moeten nog duidelijk worden, maar alles rond het incident wijst erop dat dit erop gericht is om hulporganisaties die reddingsoperaties op zee uitvoeren, te criminaliseren. ‘We zien een alarmerende trend bij Italiaanse en andere Europese overheden om hulporganisaties, zoals Artsen zonder Grenzen, in een kwaad daglicht te stellen en hen ervan te weerhouden reddingsoperaties uit te voeren op de Centraal-Middellandse Zee,’ zegt Loof



Hulp op zee ernstig beperkt



‘Sinds de zomer van 2017 hebben Italiaanse autoriteiten, gesteund door de EU, in toenemende mate hulp op zee gehinderd. Van een ondoordachte gedragscode tot politiekgemotiveerde criminele onderzoeken; zulke acties maken hulporganisaties verdacht en beïnvloeden hun capaciteit om hulp te bieden. Na de inbeslagname van Open Arms is de Aquarius, waarop SOS Méditerranée en Artsen zonder Grenzen samenwerken, nog het enige actieve reddingsschip van een hulporganisatie op zee.’



Mensenlevens op het spel



Hulporganisaties zijn nu ernstig beperkt in hun mogelijkheid om levens te redden op zee. Voor migranten, vluchtelingen en asielzoekers zijn echter nog steeds geen veilige routes of legale alternatieven om aan geweld, misbruik en uitbuiting te ontsnappen. Toch blijven Europese overheden volharden in hun beleid om mensen af te schrikken en vast te houden in Libië. ‘Mensen mogen onder geen enkele omstandigheid teruggebracht worden of vast komen te zitten in Libië,’ concludeert Loof. ‘Voor Europese overheden is de veiligheid van deze mensen niet belangrijk. Zij bedrijven liever vuile politiek terwijl mensenlevens op het spel staan.’