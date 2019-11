Moneypenny start Virtuele Professionals

Thuiswerkexpert richt zich voortaan ook op specialisten



Amsterdam, 15 november 2019 – Moneypenny, sinds 2000 specialist op het gebied van thuiswerken, heeft haar diensten uitgebreid. Vanaf vandaag biedt het naast Virtuele Assistenten ook Virtuele Professionals aan. Ofwel professionals die zijn gespecialiseerd binnen een bepaald vakgebied. En die grotendeels plaats- en tijdonafhankelijk werken, binnen een vast dienstverband, maar zonder het vaste kader van een kantoorbaan. Van een Millennial die kiest voor vrijheid tot een ervaren oudere die geen zin heeft om te forensen. Moneypenny springt met deze uitbreiding in op de arbeidsmarktkrapte waarbij met name specialisten moeilijk te vinden zijn.



Digital Nomads, maar dan in vaste dienst



Marianne Sturman, directeur-oprichter van Moneypenny: “Niet iedereen wil als een ZZP’er aan het werk zijn. De zeggenschap over tijd en plaats van werk is echter wél iets wat steeds meer werkenden willen, zelfstandigen én mensen in vaste dienst. Als bedrijven goede mensen aan zich willen binden, is het slim om het aloude kantoorkader los te laten. Zeker in tijden van arbeidskrapte is het noodzakelijk dat bedrijven tradities doorbreken en vernieuwing doorvoeren. Alleen zo ben je die werkgever waar mensen bij willen werken en worden die moeilijk in te vullen vacatures eindelijk ingevuld.”



Thuiswerken en flexibiliteit belangrijke arbeidsmarkttrend



-Náást salaris worden secundaire arbeidsvoorwaarden steeds belangrijker. (bron: Salarisgids 2020 van Robert Half)



-Werkgevers zien de toenemende vraag naar flexibiliteit (+47 procent) als de belangrijkste arbeidsmarkttrend met de grootste impact op het bedrijf. Gevolgd door vergrijzing van het persoonsbestand, meer gespecialiseerde banen en personeelstekort. (bron: Salarisgids 2020 van Robert Half)



-Werkenden die ≥80 procent van hun tijd op afstand werken, vertonen de grootste betrokkenheid. (bron: ADP Research Institute 2019)





Over Moneypenny



Moneypenny introduceerde in 2000, als eerste in Nederland, het concept van de virtuele assistent – de secretaresse op afstand. Het bedrijf is opgericht met de visie dat door de komst van internet veel ‘kantoorwerk’ plaats- en tijdonafhankelijk uitgevoerd kan worden. Dit met als groot voordeel dat aanzienlijk meer arbeidspotentieel inzetbaar is. Met alle ICT-hulpmiddelen kan tegenwoordig zelfs 80-90 procent van al het werk waarvoor mensen nu nog naar kantoren reizen elders worden gedaan. Deze manier van werken is niet alleen een antwoord op het vergroten van het arbeidspotentieel, het levert ook een significante bijdrage aan de CO2-reductie.