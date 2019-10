Tegen de trend in: vakbond BVPP blijft groeien

Waar de meeste vakbonden in Nederland kampen met leegloop, blijft het aantal leden bij de Bond van Post Personeel (BVPP) stijgen. Sinds januari van dit jaar nam het ledenaantal met maar liefst 5% toe. De lage contributie, vakbekwame vertegenwoordigers, de uitgebreide communicatie omtrent veranderingen in de postmarkt en een persoonlijke benadering maken de BVPP populair onder postmedewerkers.



Tegen de landelijke tendens in groeit het aantal leden van de postbond BVPP door. Ook Sandd medewerkers weten de BVPP te vinden nu voor hen onzekere tijden aanbreken. In korte tijd hebben meer dan 100 medewerkers van het door PostNL overgenomen bedrijf zich als lid aangemeld.



De betrokkenheid van de leden blijkt uit het enthousiasme voor de aankomende medezeggenschapsverkiezingen bij PostNL. De BVPP heeft meer kandidaten dan de andere bonden gezamenlijk. Dit komt mede door de gedegen opleiding die (kandidaat) MZ leden via de bond krijgen. Voor het eerst in de geschiedenis zijn postbezorgers op de kieslijsten ruim vertegenwoordigd. Meer dan 30 bezorgers hebben zich kandidaat gesteld, een goede zaak aangezien zij bijna de helft van het totale personeelsbestand van PostNL vertegenwoordigen.



Binnen bedrijfsonderdeel Operations is de BVPP verreweg de grootste bond en dit is ook te merken in de medezeggenschap. Ondanks de vele reorganisaties, die door de krimpende postmarkt noodzakelijk zijn, heeft de BVPP in de afgelopen zittingstermijn niet alleen diverse verbeteringen in de arbeidsomstandigheden van postbezorgers gerealiseerd, maar ook gedwongen ontslagen kunnen voorkomen. De BVPP zal zich blijven inzetten voor een beheerste koers naar de toekomst waarbij werkbehoud en werkplezier voorop staan.



De BVPP is een categorale bond die vrijwilligers uit alle lagen van het postbedrijf betrekt. Zij weten als geen ander wat er speelt binnen hun bedrijfsonderdeel omdat zij dagelijks op de werkvloer staan. De leden worden continu op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in de postsector en veranderingen binnen PostNL, de grootste werkgever van Nederland. Zij bepalen dan ook voor een groot deel de koers van de bond.



Korte lijnen tussen leden, ambassadeurs en medezeggenschap, en het ontbreken van dure overhead maken dat de contributie laag en voor iedereen betaalbaar blijft. De BVPP biedt net als de algemene vakbonden persoonlijke belangenbehartiging, juridisch advies en diverse ledenvoordelen, zoals collectieve zorgverzekeringen, maar categoriale vakbond BVPP heeft de gespecialiseerde, vakbekwame vertegenwoordigers en de persoonlijke benadering als grote voordeel ten op zichte van deze bonden.



