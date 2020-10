Topsprinter Churandy Martina traint TVM-medewerkers

HOOGEVEEN – Topsprinter Churandy Martina zal de komende periode medewerkers van TVM, de verzekeraar voor Logistiek en Transport uit Hoogeveen, begeleiden tijdens een vijf kilometerchallenge. De sportieve hardloopchallenge maakt deel uit van het eigen vitaliteitsprogramma van TVM, dat verder bestaat uit onder andere jaarlijkse griepvaccinaties en periodiek medisch onderzoek. Met het vitaliteitsprogramma laat TVM zien dat het hecht aan gezonde en vitale medewerkers.



Vorig jaar namen onder andere John de Wolf, Jochem Uytdehaage en Renate Groenewold medewerkers van het Drentse bedrijf onder hun hoede. Martina neemt dit jaar het stokje van hen over. Vanwege de beperkende coronamaatregelen is er noodgedwongen wel gekozen voor een aangepaste opzet. Medewerkers worden de komende periode online begeleid en geïnspireerd door Martina, onder andere via motivatievideo's. Via een app blijven ze van elkaars vorderingen op de hoogte. De daadwerkelijke challenge vindt plaats op 16 januari.



Churandy Martina: ,,Het is belangrijk dat mensen in beweging blijven, juist nu in een periode dat veel mensen door corona moeten thuiswerken. Deze challange is daar een leuke manier voor. Snelheid is even niet het belangrijkste. Het gaat om vitaliteit, dat we in beweging komen of blijven, gezond bezig zijn en bovenal plezier maken. Als groep gaan we de finish halen, ook al loopt iedereen in zijn eigen omgeving."