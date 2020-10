Uurtarief van freelancers keldert door coronacrisis

Amsterdam 29 oktober 2020 – Freelancers in Nederland krijgen zware klappen te verduren. Sinds de start van de corona-uitbraak in maart, hebben freelancers gemiddeld 7% moeten inleveren. Dat blijkt uit recent onderzoek van freelance platform Hoofdkraan.nl. Niet alleen freelancers in de creatieve sector hebben het erg zwaar, maar ook marketeers en bedrijfsadviseurs. Tot nu toe ligt het gemiddelde uurtarief in 2020 op 43 euro. In 2019 lag dit nog op 47 euro per uur.



Freelancers vragen in 2020 gemiddeld 43 euro per uur, zo blijkt uit onderzoek van Hoofdkraan.nl aan de hand van ruim 15.000 uitgebrachte offertes. Freelancers in de creatieve sector vragen gemiddeld 9% minder dan vorig jaar, terwijl bedrijfsadviseurs nog harder worden getroffen (-19%). Veel van de freelancers in deze laatste groep verdienen hun geld met het adviseren van startups. Een doelgroep die het momenteel erg moeilijk heeft. In vrijwel alle sectoren is een daling van het uurtarief te zien, m.u.v. freelance managers. Zij blijven vooralsnog buiten schot.



Freelancers in de randstad zwaar getroffen



Regionaal zijn er een aantal opvallende verschillen te melden. Zo worden freelancers in de randstad hard getroffen. Flevoland verliest maar liefst 23% t.o.v. 2019, terwijl deze provincie vorig jaar nog bij de top van Nederland behoorde. Niet alleen in de randstad is het kommer en kwel. Ook in de provincies Groningen en Overijssel nemen freelancers hun verlies (resp. -10% en -16%). Gelukkig is er ook positief nieuws te melden. Zowel Friesland, Drenthe als Limburg noteren een plusje.



Freelancers in Amsterdam leveren 6% in



Als we kijken naar de vier grote steden, dan valt op dat Amsterdam het zwaarst wordt getroffen, aldus Hoofdkraan.nl. Zij zakken naar een gemiddeld uurtarief van 46 euro. Vorig jaar was dit nog 49 euro. Van de vier grote steden staat Rotterdam voor het derde jaar op rij onderaan, met een uurtarief van 44 euro per uur.



Niels Goossens, directeur van Hoofdkraan.nl betreurt de uitkomsten van het onderzoek. “Freelancers worden ongekend hard getroffen door de crisis. Iets wat eind maart al te verwachten was, maar om het ook daadwerkelijk in cijfers terug te zien, is erg confronterend. Vooral startende freelancers hebben maar weinig buffer opgebouwd en voor hen is de klap nauwelijks op te vangen.”



Crisistijd vraagt flexibiliteit van freelancer



Veel ondernemers kunnen zich goed aanpassen aan de huidige tijd. Bijvoorbeeld door versneld een uitgebreide webshop te lanceren, een mobiele app te laten ontwikkelen, of instructiefilmpjes te laten monteren. Wel houden veel ondernemers de hand op de knip en wordt een steeds scherpere offerte verwacht van de freelancer. Hoofdkraan.nl ziet dit ook gebeuren op hun platform. Daardoor wordt het nog moeilijker voor freelancers om voldoende inkomsten te genereren. Een logisch gevolg is dat freelancers moeten stunten met hun tarieven om toch zoveel mogelijk opdrachten naar zich toe te trekken, zodat zij na de crisis wel een mooi netwerk hebben opgebouwd.



De tariefdaling als gevolg van de aanhoudende crisis en de daarbij behorende maatregelen, belooft volgens Goossens niet al te veel goeds voor nabije toekomst. “Omzetprognoses worden alsmaar bijgesteld, en er is minder geld beschikbaar voor investeringen in de toekomst. Ondernemers zijn terughoudend en ambitieuze plannen worden in de ijskast gezet. Alleen een echte oplossing van de crisis kan het tij nog keren.”