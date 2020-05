Pensionering: afscheid nemen in de anderhalve meter-samenleving

Hoe ga je om met pensioenfeestjes tijdens de corona crisis? Naar het antwoord op deze vraag ging pensioenplatform Leefjepensioen.nl op zoek. Tips: stel het afscheid niet uit en maak het verschil met persoonlijke aandacht.



De lente is traditiegetrouw een periode waarin veel mensen met pensioen gaan. Nu werkgevers beperkt zijn in hun mogelijkheden om een afscheid te organiseren, is het tijd te improviseren. We spraken twee ervaringsdeskundigen (Aad en Margriet) en een psycholoog (Titia Roovers van Sterk! uit Amsterdam) over de beste manier om hier invulling aan te geven.



Persoonlijk op afstand



Ook al kun je niet bij elkaar komen, een afscheid kan toch persoonlijk zijn. Roovers: “Juist nu is het belangrijk te zien dat het niet om cadeaus draait, maar dat je de menselijke factor voorrang geeft. Pensionering komt na het jarenlang investeren in je werk, maar ook in de collega’s om je heen. Het is belangrijk dat deze investering van de gepensioneerde wordt erkend en geëerd.”



Werkgevers blijken vindingrijk om deze persoonlijke aandacht te geven. Zo werd Aad verrast met een ‘virtual celebration’ waarbij collega’s uit binnen- en buitenland een videoboodschap deelden. Margriet kreeg een afscheid in delen. Er kwamen verdeeld over de werkweek verschillende collega’s langs. “Ik vond dit eigenlijk leuker dan als je het afscheid in een half uur perst. Dan ben je alles zo vergeten.”



Liever geen uitstel



Met de pensionering sluiten mensen een deel van hun leven af. Het is een moment waar lang naar toe is geleefd. “Daarom is het belangrijk dat collega’s ook tijdens de hectiek die de crisis met zich meebrengt even stilstaan bij de pensionering.” aldus Roovers.



Het is wenselijk dat op de beoogde datum te doen. Margriet: “Ik wilde het nu goed doen. Over een half jaar voelt het toch anders.”



Daarbij heeft het extra waarde als de gepensioneerde de mogelijkheid heeft een eigen boodschap achter te laten. Zoals in een afscheidsspeech: het geeft de kans een laatste bericht aan collega’s mee te geven en om terug te blikken op het werkzame leven.



Wie de genoemde tips meeneemt, organiseert zonder meer een waardig pensioen afscheid. De corona-perikelen kunnen zelfs voor een extra tintje zorgen. Aad: “Juist doordat mijn collega’s er zoveel aandacht en moeite in hebben gestoken voelt het voor mij als heel bijzonder.”



Over Leefjepensioen.nl



Leef je pensioen is een maatschappelijk initiatief van Achmea Pensioenservices zonder commercieel of zakelijk oogmerk. Op leefjepensioen.nl vinden mensen inspiratie voor de nieuwe levensfase na pensionering.