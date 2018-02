Simyo wint Beste Sim Only Provider 2018

Simyo is uitgeroepen tot Beste Sim Only Provider 2018. Met een gemiddeld cijfer van een 8,4 laat de sim only provider haar concurrenten achter zich. Dit blijkt uit onderzoek van de Simonly.nl, een van de grootste onafhankelijke aanbieders van sim only abonnementen in Nederland.

‘Jij blij, wij blij!’; Simyo lijkt haar slogan eer aan te doen. En blij mag de sim only provider zeker zijn. In een uitgebreide enquête onder meer dan 600 Sim Only abonnees komt Simyo als algemene winnaar uit de bus. Op een gezamenlijke 2e plaats volgen Youfone, T-Mobile en KPN met een 8,1. Hekkensluiter Hollandsnieuwe kreeg van haar bellers een 7,5.

De enquête-deelnemers gaven hun mening over verschillende onderwerpen. Op het gebied van algemene tevredenheid en abonnementsprijs eindigde Simyo met een 8,4 ook op de eerste plaats. Op een gedeelde 2e plaats volgen Youfone en T-Mobile, met een 7,9.

Simyo klanten gaven aan tevreden te zijn over de abonnementsprijzen, terwijl KPN en Telfortklanten de prijs liever iets omlaag zagen gaan.

Op het onderdeel Service steekt Simyo met een 8,3 met kop en schouders boven de concurrentie uit. Het dichtst in de buurt komen KPN en T-Mobile met een 7,8. “Bij Simyo streven we ernaar om de tevredenheid van onze klanten elke dag te verbeteren.”, aldus Bart Versteijlen, General Manager bij Simyo. “Deze award is een prachtige erkenning voor onze inzet. Zo laten we zien dat wij onze klanten de beste telecom ervaring bieden. Een mooie teamprestatie waar ik trots op ben.” Lees hier meer over de reactie van Simyo.

Youfone en Simyo klanten gaven aan het minste last te hebben van netwerkstoringen, terwijl de abonnees van Hollandsnieuwe het hoogste aantal storingen rapporteerden.

Het verschil in bereik en internetsnelheid lijkt voor de regio’s Noord, Zuid, Randstad en Midden minimaal. De cijfers liggen tussen de 8,1 (regio Zuid) en 8,3 (regio Randstad). Over het algemeen lijkt de landelijke dekking goed in orde. De provincies Groningen, Zeeland en een deel van Noord-Brabant kregen echter lagere cijfers voor bereik dan de overige provincies. Ook signaleerde men hier het hoogste aantal storingen.

46% van de Simyo klanten gaf aan de provider aan te bevelen bij vrienden of kennissen. Het dichtst in de buurt komt T-Mobile, met 37%. 10% van de ondervraagden zou Hollandsnieuwe aanbevelen.

Met een gemiddelde beoordeling van een 7,9 voor alle 9 providers, lijkt de algehele kwaliteit van Nederlandse providers dik in orde. Ruimte voor verbetering ligt vooral bij Hollandsnieuwe, dat zeker op het gebied van storingen en bereik nog stappen kan maken. Opvallend is dat de relatief jonge en kleinere providers Simyo en Youfone met een 1e en 3e plaats niet onder doen voor grote, meer traditionele providers als T-Mobile, KPN en Vodafone.

Uitgebreide informatie over de uitslag van deze Award is beschikbaar op simonly.nl/simonly-awards

