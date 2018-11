Kun je mensen aardig maken met goed eten?

De Zelftemmer of de kok die de mensen aardig kookte



Eten heeft invloed op het gedrag van mensen.



Een tijdje geleden meldden de media dat wetenschappelijk onderzoek (1) had aangetoond dat slecht eten leidde tot agressief gedrag. Dat het ook andersom kan: door goed eten maak je mensen aardiger, daarvan is Edwin Egging al heel lang overtuigd.



In het nieuwste boek van Will Jansen: De zelftemmer of de kok die de mensen aardig kookte, volgen we zijn zoektocht.



Labiel, introvert, gemakzuchtig, maar ook doortastend en vindingrijk manoeuvreert Egging zich met bochten door het leven. Worstelend met zijn talent, met relaties en met vriend alcohol is hij in de jaren negentig de kroonprins van de Nederlandse gastronomie en werkt met beroemde chefs van toen, bij De Hoefslag in Bosch en Duin.



Een paar namen? Albert Kooy, Otto Nijenhuis, Harry Mercuur, George Taselaar, Dick Middelweerd en André van Doorn en in het buitenland liep hij stages bij grote chefs als Michel Guérard, Michel Bras en Alain Chapel. Maar als zijn carrière in het slop raakt, staat hij net zo makkelijk varkenshaasjes te bakken bij een doorsnee restaurant in de provincie.



De oplossing voor zijn geworstel ligt in de keuken. Dankzij een nieuwe, emotionele kookstijl kookt hij zichzelf en zijn omgeving aardiger.



Will Jansen (1949) is sinds 1995 culinair journalist, nadat hij in Utrecht in de jaren tachtig kroegbaas was van café De Zaak en café Orloff. Hij schreef een flink aantal boeken over koks, en dan vooral over hun leven en hun drijfveren. Sinds 2003 geeft hij het unieke gastronomische tijdschrift bouillon! uit, waarin hij uiteraard ook veel schrijft over de achtergronden, het hoe en waarom, maar nooit vanuit een gemakzuchtig standpunt, altijd kritisch en middelpunt mijdend.



Het boek is inclusief een appendix met de karakters en emoties van tientallen groenten, kruiden, fruit, diverse ingrediënten en dranken.



Colofon:

Bilthoven 2018

Uitgeverij bouillon!

Meelezers: Gerrie Lindenburg, Edith Vroon, Kees Sterrenburg, Anka en Didi Jansen

Vormgeving: Harald Slaterus

Cover "café Orloff", een steendruk van Marcel Schellekens,

ISBN: 978-90-77788-64-6

http://bouillonmagazine.nl/zelftemmer.php

(1): https://www.volkskrant.nl/wetenschap/word-je-minde...