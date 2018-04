Voorjaar in het schap met honderd procent sap ‘sLandsBeste Zomerfruit



De lekkerste soorten appels, ananassen, nectarines en perziken vormen de fruitige ingrediënten van ‘sLandsBeste Zomerfruit. Het premiumsap is vanaf begin mei weer exclusief verkrijgbaar in delicatessenwinkels, verswinkels, kaasspeciaalzaken en groentewinkels door heel Nederland.



Honderd procent puur fruit is de keiharde kwaliteitsbelofte die ook geldt voor Zomerfruit, een van de seizoensvarianten van ‘sLandsBeste. De combinatie van de sappigste vruchten maakt het tot een ideale dorstlesser voor onderweg of bij een verwenmaaltijd in de buitenlucht. Door te pasteuriseren wordt het sap zonder toevoegingen houdbaar gemaakt. Zo gaat het natuurlijke aroma mee in de fles!



Rijke smaakfamilie



De vruchtensappen van ‘sLandsBeste omvatten meer dan twintig varianten. Van traditionele smaken als appel en peer, tot het meer bijzondere fruit vlierbes en citroen. Ook zijn er diverse spannende combinaties; denk aan appel-rabarber en peer-cranberry. Met het oog op duurzaamheid en een kwalitatieve uitstraling is bij zowel het eenpersoonsflesje van 0,25 liter als de grotere familiefles van 0,75 liter gekozen voor glas: materiaal dat eindeloos en voor honderd procent kan worden gerecycled.



Over ‘sLandsBeste



‘sLandsBeste bestaat uit een breed assortiment vruchtensappen, jams, stropen, sauzen en andere delicatessen. Alle sappen zijn vrij van conserveringsmiddelen en andere toevoegingen, en passen daarmee ook in een glutenvrij dieet. Een deel draagt bovendien het biologische keurmerk. ‘sLandsBeste is niet verkrijgbaar in de supermarkt. Uitgebreide informatie over dit premiummerk staat op slandsbeste.nl.