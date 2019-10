Kies de populairste campers van het jaar

Vanaf vandaag zijn de stembussen open om de populairste buscamper, halfintegraal en integraalcamper van Nederland te kiezen. De NKC, de grootste camperclub van Europa, organiseert de verkiezing. Op 23 januari 2020 worden de winnaars van Kampeerauto van het jaar 2020 bekendgemaakt.



Jaarlijks presenteren camperfabrikanten verbeterde campermodellen. Uit het grote aanbod voor 2020 heeft de NKC-vakjury per categorie drie campers genomineerd voor de titel Kampeerauto van het jaar. Hierbij hebben ze gekeken naar prijs-kwaliteitverhouding en innovaties. Nu is het woord aan het publiek, dat kan stemmen vanaf 1 oktober.



Genomineerd



In de categorie buscamper zijn de Westfalia James Cook Classic, Frankia Yucon 6.0 en de Dreamer Living Van genomineerd. Bij de halfintegralen kan gestemd worden op de Adria Compact Supreme DL, de Bürstner Lyseo M Harmony Line 690G en de Carado T338. De integralen Weinsberg CaraCore 700 MEG, Itineo RC 740 en de Laika Kosmo 909 nemen het tegen elkaar op. Meer over de genomineerden en waarom ze geselecteerd zijn, is te lezen op de speciale verkiezingspagina www.nkc.nl/verkiezing



Hier kan ook gestemd worden. Daarnaast kan stemmen op de Kampeer & Caravan Jaarbeurs (KCJ) die van 9 tot en met 13 oktober plaatsvindt in de Jaarbeurs in Utrecht. Wie stemt, maakt kans op een elektrische vouwfiets. Welke campers de titel Kampeerauto van het jaar 2020 mogen dragen, wordt bekendgemaakt op de kampeerbeurs de Caravana in Leeuwarden op 23 januari 2020. De vakjury bestaat uit journalisten van het campermagazine Kampeerauto.



Over NKC en Campercontact



De NKC is Europa's grootste camperclub. Als consumentenplatform behartigt de NKC de belangen van Nederlandse camperaars. De NKC heeft eigen verzekeringen, organiseert groepsreizen en is uitgever van onder andere het magazine Kampeerauto. Met het internationale Campercontact.com faciliteert de NKC ruim twee miljoen Europese camperaars in hun zoektocht naar de ideale overnachtingsplaats. Kijk voor meer informatie op www.campercontact.com en op www.nkc.n