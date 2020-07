Innovatief tuinproduct uit Nieuw-Lekkerland breekt alle verkooprecords

Gevestigd in Nieuw-Lekkerland bevindt zich de oudste betonfabriek van Nederland. Deze vestiging is onderdeel van MBI, een Brabants familiebedrijf dat dit jaar haar 75-jarig bestaan viert. Vier jaar geleden is in deze fabriek geïnvesteerd om een ‘state-of-the-art’ product op de markt te kunnen brengen. En met succes! Nog nooit zijn op korte termijn zulke verkoopcijfers gerealiseerd met een vergelijkbaar product. Ook vanwege de coronasituatie, waardoor de Nederlander het belang van een prettige tuin inziet, is de vraag extreem toegenomen. Een ongekend succesverhaal van ondernemers met lef en doorzettingsvermogen. MBI is hiermee een aanjager voor de werkgelegenheid in Nieuw-Lekkerland en omstreken en een prachtig voorbeeld voor de Nederlandse maakindustrie!



Oorsprong



Op 1 oktober 1883, wordt in Nieuw-Lekkerland de firma J&A den Boer opgericht. Het bedrijf ging zich toeleggen op het fabriceren van betonartikelen. In 2011, 118 jaar later, komt de onderneming in eigendom van MBI. MBI legt zich toe op het produceren van esthetische gevel- en bestratingsoplossingen op basis van beton. Den Boer was in 2011 volledig gespecialiseerd in het produceren van stalvloeren, prefab betonelementen en betontegels. De twee bedrijven vulden elkaar op dat moment uitstekend aan.



Sprong in het diepe



De Nederlandse bouwindustrie heeft het niet makkelijk in de periode van 2011 tot 2015, ook MBI en het daaraan verbonden Den Boer Beton hebben dit ondervonden. De markt voor stalvloeren stortte in en er was beduidend minder vraag naar eenvoudige bestratingsmaterialen door krimpende overheidsbudgetten. MBI zag zich genoodzaakt te reorganiseren en met een kleine groep medewerkers besloot MBI zich te gaan toeleggen op de productie van een nieuw type tuintegel. Een sprong in het diepe die anno 2020 resulteert in een ongekend succesverhaal.



Oudste betonfabriek van Nederland transformeert naar koploper



Het team werd volledig ingezet op de ontwikkeling van een nieuwe generatie tegel. Een baanbrekende innovatie waar achter de schermen, op kleine schaal, twee jaar aan was gewerkt. Of de productie op grote schaal werkelijk zou slagen was een onzekerheid, maar het moment van de waarheid was aangebroken.



Op de markt van (sier)bestrating waren inmiddels nieuwe buitenlandse toetreders actief en veroverden de markt met keramische tegels. De droom van MBI was de combinatie van twee werelden mogelijk te maken, beton én keramiek samen in één product. Het is MBI gelukt om de verbinding te maken tussen twee materialen die eerder onmogelijk leek (keramiek en beton hebben immers verschillende fysische eigenschappen). Daarmee is een prachtig product geschapen dat de voordelen van beton en keramiek combineert. Uniek in de wereld!



Ongekende verkoopcijfers



Het product bleek direct een schot in de roos. De vraag groeide zo hard dat er binnen een jaar op een machine met een twee ploegendiensten gedraaid werd en binnen twee jaar zelfs geïnvesteerd werd in een tweede productielijn. In januari 2020 is de derde productielijn in gebruik genomen waar de ‘grote jongens’ van 1x1 meter, genaamd GeoCeramica® Maxxima, op geproduceerd kunnen worden. Inmiddels heeft sinds de start in 2016 meer dan 2,5 miljoen vierkante meter GeoCeramica® producten de weg naar de markt gevonden, in binnen- én buitenland! Het effect van de Coronacrisis is, in vergelijk met dezelfde periode vorig jaar, een groei van tientallen procenten in dubbele cijfers.



Zo is het dorp Nieuw-Lekkerland op een bijzondere manier, onlosmakelijk, verweven met dit nieuwe stukje Nederlandse trots.



“Uit de polder, voor de polder”



Over MBI



Al sinds 1945 zetten de steenmeesters van MBI zich in voor hoogwaardige betonproducten voor bouw, infra en tuin. Het gaat hier om sierbestrating voor de particuliere en zakelijke ruimte, materialen voor de openbare ruimte en gevelstenen. Het familiebedrijf is uitgegroeid tot één van de belangrijkste spelers op de Europese markt. MBI telt ca. 390 medewerkers en heeft 4 productielocaties in Nederland (Veghel, Aalst, Nieuw-Lekkerland en Kampen).