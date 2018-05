devolo lanceert Multiroom WiFi Kit 550+

De Multiroom WiFi Kit 550+ van devolo zorgt voor een snelle WiFi-verbinding met alle elektronica in huis. Van kelder tot zolder. De kit werkt met de bekroonde en makkelijk installeerbare devolo Powerline-adapters.



Een bekend probleem: het WiFi-signaal blijft hangen op een paar meter van de router. Als je iets verder loopt, zitten video’s vol met laadpauzes en word je steeds uit de servers van online games gegooid. Om dit te voorkomen gebruikt de Multiroom WiFi Kit 550+ het elektriciteitsnetwerk voor internetverbinding. Hierdoor zijn muren en plafonds geen obstakel meer.



De nieuwe Multiroom WiFi Kit 550+ bestaat uit drie adapters. De eerste adapter zit in een stopcontact en is op de router aangesloten. De andere twee adapters stop je in andere stopcontacten in kamers waar snel WiFi nodig is. Dankzij de twee geïntegreerde Ethernet-aansluitingen op de adapters hebben vaste apparaten ook internettoegang.



Powerline-technologie



devolo ontwikkelt al sinds 2002 Powerline-producten en heeft internationaal de grootste R&D-afdeling voor Powerline-technologie. Daardoor zijn de devolo-producten uitgerust met unieke technologie. De WiFi Clone-optie zorgt er bijvoorbeeld voor dat de adapters de WiFi-instellingen van de router ontvangen. Zo hoef je je instellingen niet steeds aan te passen. Bovendien garandeert de zogeheten WiFi Move-technologie dat de kwaliteit van het internet altijd hoog blijft. Zelfs als je van kamer naar kamer loopt terwijl je het internet afstruint, een spel speelt of een film streamt.



De Multiroom WiFi Kit 550+ is uit te breiden tot acht adapters. De kit is compatibel met alle devolo Powerline-generaties van de 200-klasse en hoger. De Multiroom WiFi Kit 550+ gebruikt een dLAN® 550+-adapter en twee dLAN® 550+-WiFi-adapters.



De Multiroom WiFi Kit 550+ is in de winkel en online verkrijgbaar voor 199,90 euro met een fabrieksgarantie van drie jaar. Meer informatie over dit nieuwe product is beschikbaar op www.devolo.nl.