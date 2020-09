Prins Autogassystemen verlaagt uitstoot en brandstofkosten met revolutionair LPG systeem

Prins Autogassystemen introduceert een nieuw LPG-systeem dat geschikt is voor voertuigen uitgerust met een directe injectie benzinemotor (DI en DI+MPI): VSI-3 DI. Het is een uniek en revolutionair LPG-systeem omdat het bestaat uit een nieuw ontwikkelde computer Prins AFC-3.0 DI met geïntegreerde DI injector-emulatie en ‘s werelds enige volledig elektronische en zeer compacte LPG verdamper; de Prins eVP-500.



Het Prins VSI-3 DI LPG-systeem biedt een universele oplossing voor een brede range aan voertuigen met de laatste automotive technologie, en die voldoet aan de meest recente regelgeving als de Euro 6D WLTP en R115. Het systeem is van hoge kwaliteit, efficient, levert een hoge prestatie en garandeert een plezierige rijervaring. Door te rijden op LPG of wel Autogas spaart men op brandstofkosten wel honderden euros per jaar en spaart men het milieu door tot wel 21% minder CO2- en tot wel 95% fijnstofuitstoot. Het systeem is nu wereldwijd beschikbaar bij de officiële Prins inbouwstations.



Jeroen Visscher, Technical Director Prins: “We zijn echt trots om onze nieuwste ontwikkeling te introduceren; het unieke en revolutionaire VSI-3 DI LPG-systeem geschikt voor voertuigen met een benzinemotor waar de brandstof direct in de motor wordt gespoten (DI – directe injectie). De Prins AFC-3.0 DI computer, het hart van het systeem, zorgt voor stabiliteit, veiligheid en een efficiënte werking. De gepatenteerde Prins eVP-500 zorgt voor een optimale aanvoer van LPG onder alle rijcondities bij auto’s tot wel 500pk. De Keihin LPG-injectoren zijn bekend vanwege de precisie, levensduur en snelheid. Samen met ons wereldwijde netwerk zijn we klaar voor de toekomst.”



Het VSI-3 DI LPG-systeem is ook uitgerust met een Prins brandstofschakelaar, een Prins filter, een LPG tank op de plaats van het reservewiel en het vulpunt naast het benzinevulpunt achter het klepje. Omdat het voertuig een gastank en een benzinetank heeft, kan men ruim 1.000 km rijden zonder opnieuw te hoeven tanken. LPG is wereldwijd de meest verkochte alternatieve brandstof en is verkrijgbaar bij een groot aantal tankstations in binnen- en buitenland.



Al beschikbaar voor een brede range aan voertuigen



Dit Prins VSI-3 DI LPG systeem is getest en gevalideerd voor voertuigen als de Ford Transit 3.5 V6 Duratec 2020, F-150 / Explorer 3.3 V6 Duratec 2018-2020, Raptor / F-150 / Explorer 3.5 V6 Ecoboost Gen2 2017-2020, Renault / Nissan/ Dacia 1.3 TCE (Euro 6D), Volkswagen Group 2.0 DI+MPI (Euro 6D), GM 1.4/1.5/1.6 DI 4 cylinder (Euro 6D), Hyundai/Kia (Euro 6D), 1.0 T-GDI, Volvo 2.0T VEP engine (B4204), Land Rover Velar 2.0T (PT204). De lijst zal binnenkort verder worden uitgebreid.



Over Prins



Prins Autogassystemen B.V., onderdeel van Westport Fuel Systems, is al ruim 30 jaar toonaangevend in de ontwikkeling van alternatieve brandstofsystemen. Prins heeft een uitstekende reputatie verworven door zijn OEM-klanten, importeurs in verschillende landen en retrofit-klanten te voorzien van kostefficiënte en innovatieve oplossingen voor een grote diversiteit aan motortypes.



Prins werkt nauw samen met zijn klantenkring over de hele wereld om er zeker van te zijn dat alle systemen en componenten naadloos aansluiten op de nieuwste automotive ontwikkelingen.



Volg ons op onze social media: Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn voor de laatste stand van zaken.