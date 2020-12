Bekijk het nieuwe leven in Geertruidenberg in Gebruikte stenen op Omroep Brabant

Verspreid over Brabant vind je heel veel industrieel erfgoed zoals voormalige fabrieken en bedrijfsgebouwen. Soms zijn ze vervallen en rijp voor de sloop, maar er zijn er ook die na sluiting een tweede leven krijgen. Voor het tv-programma ‘Gebruikte stenen’ bezoekt Hannelore Struijs in Brabant een groot aantal voorbeelden. Op dinsdagavond 15 december gaat Hannelore o.a. naar de Dongecentrale bij Geertruidenberg.



Presentator Hannelore Struijs bezoekt het complex van de voormalige Dongecentrale bij Geertruidenberg. Aan het riviertje de Donge werd in 1919 de eerste elektriciteitscentrale van Brabant gebouwd.



De centrale is niet meer in bedrijf, en is tegenwoordig eigendom van de provincie Brabant en BOEi, een organisatie die zich inzet voor herbestemming van cultureel erfgoed. Het complex bestaat uit de energiecentrale die in de jaren zeventig de oorspronkelijke heeft vervangen, uit een kantoorgebouw, een filterhuis waar rivierwater werd opgepompt voor koeling en stoom, en uit een rijtje leegstaande dienstwoningen. Hannelore spreekt met Finn Dudok van Heel, die namens BOEi verantwoordelijk is voor het vinden van een passende herbestemming.



Jan Blankestijn is als bouwkundige verantwoordelijk voor de restauratie van de gebouwen, die hij soms in vervallen staat aantrof. Het eerste gebouw dat al nieuwe gebruikers heeft, is het voormalige kantoor.



Met oud-medewerker Frank Nieuwkerk loopt Hannelore door de imposante Dongecentrale zelf. Hij heeft daar heel wat jaren gewerkt, tot aan de sluiting in 2011.



Rubrieken



In een korte beeldende rubriek zie je vier andere voorbeelden van industrieel erfgoed in de provincie: de Van Haren-schoenfabriek in Waalwijk, de turfstrooiselfabriek in Helenaveen, het fabriekscomplex van machinefabriek Halep in Goirle, en stoomzeepfabriek De Ster in Etten-Leur.



De wekelijkse vlog van studenten bouwkunde en architectuur van de TU Eindhoven gaat deze week over de watertoren van Steenbergen.



Achtergrondinformatie: deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door bijdrages van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant en BOEi.



Kijk naar ‘Gebruikte stenen’ op Omroep Brabant, iedere dinsdagavond vanaf 17.50 uur op tv, daarna ieder uur herhaald. Omroep Brabant is te vinden bij Ziggo op kanaal 30 (buiten Brabant op kanaal 712) en KPN kanaal 507.