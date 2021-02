Oproep KBO-PCOB: Ga aan de slag om liften flats duurzaam te maken voor senioren

Seniorenorganisatie KBO-PCOB roept gemeenten en woningcorporaties op om serieus werk te maken om liften passend te maken voor brandcards en uitvaartkisten. Uit onderzoek van het televisieprogramma MAX Meldpunt blijkt dat de helft van de liften in seniorenflats hier niet geschikt voor is. Met als gevolg dat mensen met een hijskraan uit een flat moeten worden getild en de kisten rechtop in de lift staan. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “Dat is een vreselijk beeld voor naasten en nabestaanden en mag eigenlijk niet gebeuren. Daarom onze oproep richting VNG en Aedes: Maak flats niet alleen energie duurzaam, maar ga ook aan de slag om ze duurzaam voor senioren te maken. Dat is hard nodig, zeker in een tijd dat langer thuiswonen de norm is.”



De liften die op dit moment te klein zijn, zitten in gebouwen die stammen van vóór het bouwbesluit in 2003, waarin nieuwe maten zijn afgesproken. Sturkenboom: “Oude flats slopen is niet aan de orde, dat gaat te ver. Maar om levensbestendig te kunnen wonen moet er toch het een en ander gebeuren. Wij zien hier ook een rol voor de Taskforce Wonen en Zorg weggelegd, die ingesteld is om gemeenten te stimuleren woonzorgvisies te ontwikkelen. Levensbestendig maken van bestaande woningen én creatieve nieuwe woonvormen voor senioren zijn wat ons betreft belangrijke paragrafen in deze nota's.”



Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.