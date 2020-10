NOBEARS opent derde vestiging voor digitaal toptalent in Tilburgse Spoorzone

Heusden - Het vinden en binden van digitaal talent is een belangrijk thema binnen het snel groeiende internetbureau NOBEARS uit Heusden (Noord-Brabant). Eerder dit jaar nam het bedrijf al een ander digitaal bureau uit IJsselstein (Utrecht) over. Hier wordt nu Tilburg als derde locatie aan toegevoegd.



Dustin Karelse, mede-oprichter NOBEARS vertelt: “Steeds meer organisaties zetten vol in op digitale transformatie, Covid-19 versnelt deze behoefte. Vernieuwende digitale concepten realiseren, een bedrijfsproces automatiseren of de volledige customer journey tegen het licht aanhouden. Het zijn allemaal gebieden waar wij ons met NOBEARS al jarenlang vol passie in begeven. Onze ontwikkelstraat biedt de mogelijkheid om geheel in eigen huis concept, design, development en marketing te realiseren. Hiermee zijn we een totaalpartner voor bedrijven die digitale groei in hun bedrijfsstrategie omarmen.”



“Toptalent is onze belangrijkste bedrijfswaarde”



Toptalent is onze belangrijkste bedrijfswaarde, want daarmee leveren we creativiteit, hoogstaande techniek en de beste marketing voor onze klanten. Aangezien de vraag van klanten blijft groeien en onze groeiambities voor het bedrijf hoog liggen, zetten we vol in op het werven van nieuwe collega’s. Zo hebben we onlangs een talentmanager aangenomen voor actieve ontwikkeling en werving van nieuw talent. Fijne werkplekken en nieuwe locaties zien wij als een vergroting van ons fysieke bereik. Met het openen van deze nieuwe locatie willen we digitaal talent uit de regio de uitdaging bieden om een volledig nieuw team te bouwen.



Het nieuwe kantoor krijgt plaats in het bekende kantoorgebouw De Houtloods en dat past goed bij het merk. NOBEARS staat namelijk voor ‘geen beren op de weg’, uitdagingen aangaan en samen op avontuur in de jacht naar digitaal succes. “Dat begint toch met houthakken, kampvuurtje en plannen maken. Met een Houtloods zit dat dus wel goed”, aldus Karelse.



Over NOBEARS



NOBEARS wijst de weg in de jacht op digitaal succes. Net als een goede jager verkennen we het terrein en zijn we alert op strategische doelen en kansen. Op het juiste moment komen we in actie, doelgericht en resoluut. NOBEARS jaagt nooit alleen. Samen met onze klanten gaan we het digitale avontuur aan. Met pakkende vormgeving en schaalbare techniek maken we het de gebruiker makkelijk. We betreden de arena met sterke marketing en zetten onze oplossingen vol in het vizier. NOBEARS is ISO 27001 gecertificeerd. Het bedrijf telt ruim 50 digitaal talenten en is werkzaam voor o.a. Intratuin, Van Mossel Automotive Groep, Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling, Jumbo Sports, De Mandemakers Groep, First Impression en nog bereveel andere mooie bedrijven.