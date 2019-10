De eerste HOT-avond van dit seizoen draait om de aarde

Klimaatverandering, -problematiek en -protesten, het zijn hot-items anno 2019. Vrijdag 27 september j.l. opende Het Nationale Theater de deuren van de Koninklijke Schouwburg tijdens de Klimaatmars. Voorbij wandelende stakers konden terecht voor een drankje en muziek en het tekenen van de petitie om het Kabinet wakker te schudden. Maandag 18 november zet Het Nationale Theater deze betrokkenheid voort met de eerste HOT-avond van dit seizoen: De Aarde is HOT.



Programma De Aarde is HOT



Programmamaker Paul Slangen heeft voor De Aarde is HOT een aantal interessante filosofen, wetenschappers en kunstenaars uitgenodigd om hun kijk op onze aarde met elkaar en met het publiek te delen. Hoe slecht staat onze planeet ervoor? Hoe groot is onze footprint? Wat moeten we zelf doen? De aarde, wat is dat eigenlijk precies? Gedurende de avond wordt het klimaatprobleem van verschillende kanten belicht en krijgen we verschillende antwoorden op deze vragen door bijdragen van Ewald Engelen (hoogleraar financiële geografie), Marianne Thieme (Partij voor de Dieren), Marjan Minnesma (cultuuractivist en directeur van Urgenda), De Poezieboys, acteur Jaap Spijkers en wetenschapsfilosoof en optimist Maarten Boudry. Het levert een afwisselende avond met interessante gesprekken en discussies op, aangevuld met muziek, poëzie en theater.



De kanarie in de kolenmijn



Marianne Thieme en Ewald Engelen brachten in 2016 samen het boek ‘De kanarie in de kolenmijn’ uit. Thieme en Engelen waarschuwen tegen de onhoudbaarheid van de huidige politieke en financiële keuzes. Als een kanarie in de kolenmijn signaleren zij gevaren die onze toekomst bedreigen. Beiden pleiten voor een radicale koerswijziging. Thieme vanuit ecologisch oogpunt, Engelen vanuit economisch perspectief. Ze komen tot een gemeenschappelijke conclusie: het financiële systeem en het politieke stelsel zijn volledig vermolmd.



Laten we samen aan de slag gaan



Marjan Minnesma is directeur van Urgenda; de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken. "We weten wat er moet gebeuren. Laten we samen aan de slag gaan en anderen meesleuren in ons onstuitbaar enthousiasme", aldus Minnesma.



Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat



Maarten Boudry is een Vlaams filosoof. Hij is als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Gent. Dit jaar verscheen zijn derde boek ‘Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat’. In dit boek maakt Boudry korte metten met pessimisten die verkondigen dat het alles almaar erger wordt en dat we onze grote zorgen moeten maken. Volgens Boudry is er alle reden voor een feestje: nog nooit in de geschiedenis ‘leefden zo veel mensen zo lang, gezond, vrij, welvarend en vredig als anno 2019’. Vroeger was alles slechter.



Kunstbijdragen



Acteur Jaap Spijkers (vast ensemble-lid van HNT) doet een fragment uit de monoloog van de Shell-directeur uit de voorstelling ‘De zaak Shell’ van Anoek Nuyens en Rebekka de Wit. De Poezieboys Jos Nargy, Joep Hendrikx en Bas Prins dragen een lofzang aan de aarde voor en informeren het publiek op geheel eigen wijze, gebaseerd op feiten, over wat de aarde voor een bijzondere planeet is. De HNT-huisband verzorgt de muzikale omlijsting bij De Aarde is HOT.



HOT-avonden



Het Nationale Theater organiseert vier keer per jaar een avond waar alles kan. Er wordt geëxperimenteerd en nieuwe ideeën worden uitgeprobeerd. Eén van de centrale doelstellingen van deze HOT-avonden is om aan te haken op actuele maatschappelijke problemen.