Scrooge - A Chirstmas Carol - De Musical

Na Oliver Twist en Onze weesjongen komt Muziektheater Eccola nu met een nieuwe voorstelling, Scrooge. Een leuke bijzondere en warme familievoorstelling voor het hele gezin. Het script is naar het boek van Charles Dickens " A Christmas Carol ", verweven met Engelse Christmas Carols.



Scrooge - A Christmas Carol is een musical gebaseerd op het boek ‘A Christmas Carol’ van Ch. Dickens aangevuld met o.a. liederen uit de gelijknamige musical van L.Bricusse. Een project waarbij kinderen en jong volwassenen uit Schiedam en omstreken aangevuld met enkele professionele toneelspelers en zangers de mogelijkheid krijgen zich artistiek te ontwikkelen op het gebied van toneel en zang om dit vervolgens te presenteren op 30-12-2019 in het theater aan de Schie te Schiedam.



Een platform voor jong talent

Door toneel en zang worden kinderen en jong volwassenen uit hun comfortzone gehaald. Door daarbij op een niet competitieve manier aan het zelfvertrouwen van het kind en de jong volwassene te werken, zetten wij ieder kind in de “ hoofdrol “ en leggen daarmee een fundament voor hun toekomst. Het leren op een andere manier naar zichzelf en naar de wereld om hen heen te kijken is daartoe van onschatbare waarde.



Muziektheater Eccola wil een platform zijn voor jong talent in de regio. Wij willen daarbij óók de kinderen uit Schiedam en omstreken laten ervaren dat het heel leuk en spannend is om naar een voorstelling te kijken.



Werelden verbinden in verwondering

Wat dit project zo bijzonder maakt is het feit dat ook inwoners van Schiedam en omstreken van deze voorstelling kunnen genieten. Door ook nog de mogelijkheid te bieden aan kinderpatiëntjes uit drie ziekenhuizen uit de regio, de voorstelling (gratis 4 kaarten per patiënt met een max tot 200 kaarten) bij te wonen, worden werelden met elkaar verbonden in verwondering. Werelden die normaal gescheiden blijven.



Maandag 30 december 2019

19:00 uur

Theater aan de Schie te Schiedam



Website: https://www.muziektheatereccola.nl

Facebook en Instagram: @muziektheatereccola

Meer informatie: https://www.muziektheatereccola.nl/projecten/scroo...



Pianist: Ardjoena Soerjadi

Algehele muzikale leiding: Ellen van Etten