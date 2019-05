Vernieuwde Waterkaart Gooi & Vecht brengt watersportwalhalla in kaart

BUSSUM - Toerisme Gooi & Vecht lanceert de vernieuwde recreatieve Waterkaart Gooi & Vecht. Vanaf 10 juni is de nieuwe Waterkaart voor €2,50 verkrijgbaar bij lokale watersportondernemers, via de webshop van VVV Gooi & Vecht en bij VVV-locaties in de regio Gooi en Vechtstreek. De vernieuwde Waterkaart Gooi & Vecht bundelt de belangrijkste informatie van (regionale) watersportuitgaven en geeft een overzicht van de vele watersportmogelijkheden in de regio. De perfecte kaart voor iedereen die komt genieten op en rond het water in Gooi & Vecht!



Overzichtskaarten



De Waterkaart Gooi & Vecht bevat een grote overzichtskaart met onder andere het Loosdrechts Plassengebied (het watersportwalhalla van Nederland) en de rivier de Vecht (met oevers rijk aan historische buitenplaatsen, kastelen en molens), en een overzichtskaart van het Gooi- en IJmeer.



Waterrecreatie



Deze kaart onderscheidt zich van andere kaarten door een focus op de recreatieve functie van het gebied, met onder meer een uitgebreid overzicht van prachtige kano- en sloepenroutes en de belangrijkste zwemlocaties in Gooi & Vecht. De kaart is de ideale handleiding om je dag op en om het water een kickstart te geven. Daarnaast bevat de kaart veel praktische informatie over bijvoorbeeld sluizen en bruggen, aanlegplaatsen en hengelsport.



Met behulp van de kaart ga je beter voorbereid het water op en vaar je zo richting de welbekende en nog onontdekte plekjes op het Gooi- en IJmeer, de Loosdrechtse Plassen en de Vecht.



Voor nadere informatie over watersport en bezienswaardigheden in Gooi & Vecht, zie www.vvvgooivecht.nl.