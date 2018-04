Woodcarving demonstraties bij de Beeldentuin







Voor een leek is het al een klus om met een handzaag een tak van een boom te zagen. Laat staan met een kettingzaag. Wil je tien professionele woodcarvers uit heel Europa aan het werk zien? Kom dan naar de Beeldentuin in Garderen, want tot en met zaterdag 28 april zijn er iedere dag woodcarving demonstraties, ofwel beeldhouwen met een kettingzaag. Er liggen en staan verschillende houten stammen, die variëren in lengte en breedte, waarop de kunstenaars helemaal los gaan. Verbaas je over de weergaloze beheersing van de kettingzaag en zie de mooiste houtsculpturen ontstaan.







Nachtwacht van hout



Vooral in de Verenigde Staten, Engeland en Duitsland is woodcarving een populaire kunstvorm. Maar ook in Nederland wordt het steeds bekender. Sander Boom, meervoudig Nederlands kampioen woodcarving en icecarving, is dan ook van de partij. De deelnemers hebben een arsenaal aan kettingzagen bij zich met zaagbladen variërend van 20 centimeter tot wel anderhalve meter. Maar… in de handen van de kettingzaagartiesten is het een precisie-instrument. Letterlijk alles maken ze! Dit jaar gaan ze zelfs een enorme uitdaging aan door de Nachtwacht, het meesterwerk van Rembrandt van Rijn, van hout na te maken. Niet voor niets, want bij de Beeldentuin kun je nu ’t Veluws Zandsculpturenfestijn bezoeken dat het thema ‘Hollandse Meesters’ uitbeeldt. Alle houten sculpturen zijn overigens het hele jaar gratis te bewonderen, ook nog na zaterdag 27 oktober, de dag dat ’t Veluws Zandsculpturenfestijn haar deuren sluit.







De Beeldentuin



De Beeldentuin is het gehele jaar geopend. Hier vind je bijzonder mooie (tuin)beelden verdeeld over ruim 3.000 vierkante meter. En… onder nostalgische houten overkappingen liggen de leukste tuindecoraties. Binnen wacht je een complete verrassing! Hier vind je een woonwinkeldorp van ruim 1.300 vierkante meter verdeeld over twee verdiepingen met alles voor in huis! Achter oude geveltjes gaan compleet ingerichte kamers in verschillende thema’s schuil. Verwonder je over de enorme hoeveelheid aan woonaccessoires, woondecoraties, meubelen, cadeautjes en nog veel meer. Bij Brasserie-Lunchroom de Rozentuin op de begane grond van het woonwinkeldorp kun je terecht voor lekker belegde broodjes en een kopje koffie. Of reserveer met je vriendinnen een high tea…



Prijs & openingstijden



De woodcarving demonstraties bij de Beeldentuin zijn gratis toegankelijk (voor ’t Veluws Zandsculpturenfestijn wordt wel entreegeld gevraagd) en vinden tot en met zaterdag 28 april plaats. De zandsculpturen bij de Beeldentuin zijn tot en met zaterdag 27 oktober te bewonderen. De Beeldentuin is maandag t/m vrijdag geopend van 10.00 tot 17.30 uur. Zaterdag is het geopend van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag is het park gesloten. Voor meer informatie kijk je op www.debeeldentuin.nl of op www.zandsculpturen.nl (auto kun je gratis parkeren en het gehele park is rolstoelvriendelijk).