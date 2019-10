Koolen Industries neemt Energy Experience Group over

Hengelo, 28 Oktober 2019



Het Nederlandse groene energie conglomeraat Koolen Industries heeft het zonnepanelenbedrijf Energy Experience Group overgenomen. Energy Experience Group bestaat uit BonGo Solar en andere bedrijven.



Deze deal herenigd twee oorspronkelijke investeerders in Booking.com, een van de meest succesvolle bedrijven uit Europa.



“Deze deal voegt industriële waarde toe aan onze activiteiten, wat ervoor zorgt dat iedereen zonnepanelen op zijn/haar dak kan installeren. Dit betekent dat ze ‘prosumers’ worden, wat betekent dat ze consument worden van hun zelf-opgewekte energie, alsook producent van elektriciteit die ze kunnen verkopen,” zegt Alfred Breggeman, CEO Energy Experience Group.



Kees Koolen, CEO van Koolen Industries, zegt: “Huizen met zonnepanelen zijn mainstream geworden. Mensen hebben de kans om te kiezen wat voor een soort energie ze willen gebruiken. Door deel te nemen in de energie transitie naar duurzame energie zien velen zelfs hun elektriciteit rekening dalen.”



Snelle uitbreiding



Energy Experience Group bestaat, naast BonGo Solar, ook uit de bedrijven BonGo Solar Projects B.V., Duurzaam Besparen B.V. en Energie Experience Installatie Service B.V.



“Bongo Solar realiseert meer dan 100 zonnepaneel installaties per week. Nu Energy Experience Group onderdeel is van Koolen Industries is het doel om ook buiten de Benelux uit te rollen. Dus we verwachten meer business die groene groei brengt naar alle markten waarin wij zitten,” zegt Breggeman.



“Op piekmomenten wordt er meer zonne-energie gegenereerd dan dat onze klanten kunnen gebruiken. Door de energie tijdelijk op te slaan in batterijen of een andere vorm van opslag, kan deze energie op een later moment alsnog gebruikt worden. Ook willen steeds meer mensen hun elektrische auto laden met energie uit hun eigen zonnepanelen. Met Koolen Industries als partner hebben wij toegang tot verschillende vormen van energieopslag en laadinfrastructuur”, aldus Breggeman.



Koolen voegt toe: “Om schone energie op te kunnen slaan moet deze uiteraard eerst gegenereerd worden. Deze investering brengt Koolen Industries expertise, terwijl we ons dichter naar de bron van schone energie bewegen.”



“Verder onderscheidt Bongo Solar zich ook doordat ze klanttevredenheid als haar hoogste doel heeft gemaakt wat ook goed aansluit bij onze visie”, aldus Kees Koolen.



Breggeman en Koolen kennen elkaar al enige tijd: Breggeman was sinds 1999 een informele investeerder in Booking.com. Hij nam met Kees Koolen en enkele andere aandeelhouders Booking.com over in 2003, waar Koolen op dat moment Chief Operating Officer was. Later werd hij Chief Executing Officer bij Booking.com. In 2005 verkochten ze Booking.com aan het Amerikaanse beursgenoteerde bedrijf Priceline. Koolen bleef bij Booking.com tot 2014 om het het grootste tech bedrijf van Europa te maken.



Breggeman wordt directeur en mede-investeerder van de zonne-energie tak van Koolen Industries. “Alfred zit nu ruim 5 jaar in de zonnestroom markt en heeft alle connecties en kennis opgebouwd om zonne-energie groot uit te kunnen rollen middels Koolen Industries”, aldus Gerben Hilboldt, Chief Technology Officer van Koolen Industries.



Over Bongo Solar



Bongo Solar is een ISO en TüV gecertificeerd bedrijf en heeft de afgelopen jaren duizenden zonnestroominstallaties naar tevredenheid geïnstalleerd bij particulieren en bedrijven.



November 2018 hebben zij onder andere verwarming fabrikant Remeha in Apeldoorn voorzien van 1.750 zonnepanelen. Naast het installeren van zonnepanelen kan BonGo Solar ook een gedegen en passend advies uitbrengen. BonGo Solar werkt uitsluitend met A-merk panelen, omvormer en onderbouw.



Als huismerk hanteren zij AEG-panelen en SolarEdge omvormers. Alle installateurs waar BonGo Solar mee samenwerkt installeren conform de NEN1010 normen en in het algemeen plaatst BonGo Solar een zonnepanelen installatie bij particulieren binnen 6 weken.



https://www.bongosolar.nl/



Over Koolen Industries



Koolen Industries heeft als missie om iedereen te kunnen laten bijdragen aan de energie transitie. Door schone energie te gebruiken van de wind en zon, en te zorgen dat het er is wanneer je dit nodig hebt, geven we jou een autonoom leven, waarin je onafhankelijk bent van het net.



Koolen Industries bouwt en investeert in een groep van bedrijven die samen zorgen dat duurzame energie altijd beschikbaar is, waar en wanneer je dit nodig hebt. Betrouwbaar en veilig. Mogelijk gemaakt door slimme software.



Eerder dit jaar kondigde Koolen Industries aan geïnvesteerd te hebben in Super B (lithium batterijen), Floading Energy (laadinfrastructuur), Skoon Energy (cloud platform voor het huren van mobiele energieopslag en mobiele energieopslag containers), Elestor (flow batterijen) en Hardt Hyperloop (Hyperloop technologie).



http://www.koolenindustries.com/