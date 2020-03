Prime Video, geweldige entertainment voor een aantrekkelijke prijs

Prime Video biedt klanten in Nederland een groot assortiment aan populaire films en televisie series, inclusief Amazon Original tv-series, de nieuwste films, lokale Nederlandse titels, kids TV, klassieke boxsets en filmseries... allemaal voor een Prime lidmaatschap van €2,99 per maand zonder extra kosten



Prime leden kunnen op Amazon.nl ook genieten van gratis en snelle verzending van miljoenen producten, gratis games en in-game-content met Twitch Prime, ongelimiteerde opslag in Amazon Photos, evenals toegang tot geweldige entertainment op Prime Video



Vanaf vandaag kunnen klanten in Nederland zich inschrijven voor een Prime lidmaatschap van slechts €2,99 per maand met een gratis proefperiode van 30 dagen en krijgen zij toegang tot de beste winkel-, levering- en entertainmentervaring met Prime Video.



Prime Video, beschikbaar voor Prime leden voor €2,99 per maand zonder extra kosten, biedt klanten in Nederland een breed aanbod van populaire films en tv-series, inclusief de favoriete Amazon Original tv-series zoals The Grand Tour, Tom Clancy's Jack Ryan, Star Trek: Picard, Hunters en de met Emmy award bekroonde The Marvelous Mrs. Maisel en Fleabag. Daarnaast zijn er gloednieuwe series zoals Making The Cut en Upload en later dit jaar volgen nieuwe seizoenen van The Boys en American Gods. Met Prime Video hebben klanten in Nederland ook toegang tot de nieuwste film releases van de beste studio's in de VS en Europa inclusief Warner Brothers, NBCU, eOne en Searchers. Klanten kunnen genieten van recente bioscoopfilms, van Hustlers tot Green Book en Fast & Furious: Hobbs & Shaw. Later dit jaar Joker, Bohemian Rhapsody, It Chapter 2, de exclusieve film 21 Bridges en er zullen in 2020 nog veel meer titels worden toegevoegd.



Prime Video biedt ook een geweldige selectie van lokale Nederlandse titels inclusief de iconische comedy serie Jiskefet en de Nederlandse bioscoophit van 2019 Bon Bini Holland 2. Klanten kunnen ook genieten van familiefilms zoals Pokémon Detective Pikachu en The Secret Life Of Pets 2, klassieke serie boxsets zoals The Office, House, The Big Bang Theory en populaire filmseries zoals Harry Potter, The Lord Of The Rings, The Dark Knight, Mission: Impossible, The Hangover en nog veel meer.



Tv-series en films zijn altijd en overal beschikbaar om te streamen en te downloaden met de Prime Video app op tv's, mobiele apparaten, Fire TV Stick, spelcomputers of online via primevideo.com.



"Met toegang tot een enorm aanbod van populaire films en tv-series voor slechts €2,99 per maand zonder extra kosten, biedt Prime Video klanten in Nederland een geweldige prijs-kwaliteitverhouding voor het assortiment van originele en exclusieve entertainment," zegt Chris Bird, Head of Content EU, Amazon Prime Video. "Wij zijn erg verheugd dat wij met de introductie van Prime in Nederland onze Prime Video klanten, award winnende Amazon Original en exclusieve tv-series, de nieuwste film releases, een brede selectie van lokale Nederlandse titels, favoriete boxsets en filmseries kunnen aanbieden. Wij zullen voortdurend investeren in geweldige content voor deze dienst.



Veel voordeel in één lidmaatschap met Amazon Prime

Met het unieke Prime lidmaatschapsprogramma kunnen klanten het beste van shopping en entertainment van Amazon ervaren. Meer dan 150 miljoen Prime-leden over de hele wereld profiteren van de voordelen van Prime. Nederlandse Prime-leden kunnen gebruik maken van gratis snelle bezorging van miljoenen producten op Amazon.nl, onbeperkt streamen van duizenden populaire films en tv-series via tv, tablet of smartphone, gratis games en in-game-content met Twitch Prime en onbeperkte foto-opslag met Amazon Photos.



Klanten kunnen Prime uitproberen door zich in te schrijven voor een 30-dagen gratis proefperiode en daarna van Prime te genieten voor slechts €2,99 per maand. Meer informatie over Prime kunt u vinden op www.amazon.nl/prime.