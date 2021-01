Online congres behoud mentale gezondheid hoogrisico beroepen en hulpverleners

Het zijn lastige tijden: we werken nu al maanden thuis of op afstand. We missen het persoonlijk contact en maken ons zorgen over onszelf en onze dierbaren. Corona trekt een zware wissel op iedereen. De groep professionals waar nu in het bijzonder een beroep op wordt gedaan, mensen in de Zorg, de Politie, Ambulance medewerkers, etc, hebben een werkverleden waar ook onder normale omstandigheden al sprake is van extra stress en spanning. Op 12 maart organiseert Balans & Impuls een online congres waarin het behoud van hun mentale gezondheid centraal staat.



Mensen die zich inzetten voor onze veiligheid, orde en gezondheid vinden het vaak belangrijk om van betekenis te kunnen zijn en het verschil te kunnen maken. Maar het werken in een hoog risicoberoep heeft een enorme impact op hun privéleven. De zwaarte van het werk is in de afgelopen jaren fors toegenomen, waarbij er nu ook al bijna een jaar sprake is van een wereldwijde coronapandemie. Het is dan ook niet alleen voor medewerkers zelf moeilijk de balans te bewaren, maar ook voor hun leidinggevenden.



Aandacht voor wetenschap en praktijk



Op 12 maart 2021 organiseert Balans & Impuls daarom samen met gerenommeerde partners, een internationaal online congres waarin reddingwerkers en hulpverleners centraal staan. Hoe onderhouden en behouden zij hun mentale gezondheid en welzijn? Het interactieve congres geeft aandacht aan wetenschap en praktijk en is niet te missen voor professionals uit het vak.



Er staan verschillende centrale lezingen en workshops op het programma van onder andere:



-Dr. Heilwine Bakker: The impact of rescue work on mental health and private life tasks. How can we protect mental health and wellbeing?



-Prof. Dr. N. Greenberg: Preventive colleague support (TRIM) and providing quick, focused psychological support if necessary



-Prof. Dr. S. Bogaerts: Sources of imbalance and energy in high risk professions





Beste practice workshops



-Hans van de Haven: Supervising teams in the police



-Anne-Marie de Jong: Sources of imbalance and energy in high risk professions



-Theo Bakker: Integrating self-care and caring for colleagues in daily work





Het volledige programma vindt u hier.



Lunch concert voor alle hulpverleners



Er vindt van 12.30-13.30 een gratis online muzikaal lunch concert plaats voor alle hulpverleners. U kunt zich hiervoor gratis aanmelden via deze link.



Organisatie van het congres



Balans & Impuls is sinds 1997 een landelijk opererend psychologisch trainings- en adviesbureau. Ze bieden werkgevers en medewerkers praktische handvatten en vaardigheden om mentaal weerbaar en gezond te functioneren. Het is de bedoeling levenstaken op het werk en thuis weer te kunnen hanteren. Bij verzuim als gevolg van psychische klachten helpt Balans & Impuls met herstel en re-integratie.