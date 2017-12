Het Nationale Theater voert per 2018 nieuw directiemodel in

Per 1 januari 2018 voert Het Nationale Theater een nieuw directiemodel in, met twee directeur-bestuurders en een artistiek leider. Eric de Vroedt vervult de positie van Artistiek Leider. Theu Boermans blijft aan als regisseur. Directievoorzitter Walter Ligthart neemt afscheid van Het Nationale Theater.



Vandaag maakte directievoorzitter Walter Ligthart van Het Nationale Theater bekend dat hij per 1 april 2018 afscheid neemt. In 2010 is Walter Ligthart begonnen als zakelijk directeur bij het Nationale Toneel. Samen met artistiek directeur Theu Boermans heeft hij de afgelopen jaren het gezelschap vernieuwd en stevig gepositioneerd in het culturele veld en de samenleving. Op 1 januari 2017 fuseerde het Nationale Toneel met de Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui en NTjong tot Het Nationale Theater. Walter Ligthart heeft als voorzitter van de directie dit fusieproces intensief begeleid en samen met zijn collega’s een krachtige, nieuwe theaterorganisatie op de kaart gezet.



Per 1 januari 2018 gaat Het Nationale Theater verder met een nieuw directiemodel, met twee directeur-bestuurders en artistiek leider Eric de Vroedt. De organisatie komt daarmee in een volgende fase. Walter Ligthart vindt dat een goed moment om te vertrekken. Hij beraadt zich over zijn toekomstige werkzaamheden en wil zijn kennis en expertise uiteraard blijven inzetten voor de culturele sector in Nederland.



Walter Ligthart: “In de afgelopen zeven jaar heb ik (mede)leidinggegeven aan het Nationale Toneel en aan het fusieproces waaruit in 2017 Het Nationale Theater is ontstaan. Een innovatieve theaterorganisatie, waarin productie en programmering in één hand liggen. We sluiten het eerste jaar succesvol af met geslaagde producties en mooie bezoekersaantallen. Het Nationale Theater is nu al een begrip. Dat is een goed moment om het stokje over te dragen.”