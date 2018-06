The Incredible Dr. Pol is back!

Na een binnen no-time uitverkochte tournee eind 2017, keert The Incredible Dr. Pol dit najaar terug naar Nederland voor een exclusieve theatertournee. De dierenarts, wereldberoemd door zijn reality-televisieserie op National Geographic, komt terug naar de Nederlandse theaters met nóg persoonlijkere, ‘beestachtigere’ en intiemere verhalen. Wist je bijvoorbeeld dat Dr. Pol net als de zeehond kleurenblind is?



Tijdens deze exclusieve tour langs 11 theaters vertelt Dr. Pol indrukwekkende verhalen over zijn leven en werk op het platteland en wil hij een jonge en nieuwe generatie inspireren respect- en liefdevol om te gaan met dier en mens. Daarnaast biedt de theatertour je een unieke kijk in het leven van de man achter The Incredible Dr. Pol. Een voorstelling voor het hele gezin vol (h)eerlijke levenswijsheden en anekdotes van ‘s werelds meest beroemde dierenarts.



De tour start op 4 september en is t/m 16 september te zien. Dit is dé kans om The Incredible Dr. Pol live te beleven. Check voor meer informatie, speelschema en tickets de Nationale Theaterkassa (www.ntk.nl en 0900-9203) en de theaters. National Geographic is presenting partner van de tournee.