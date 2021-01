De Aethon Groep verwelkomt Kick van der Weijde als nieuwe CFO

De Aethon Groep versterkt per 18 januari 2021 haar directie met de komst van CFO Kick van der Weijde. De Aethon Groep wordt door twee sterke merken vertegenwoordigd in de recruitmentbranche: Aethon (flexspecialist) en Samen Professionals (detacheringsbureau). Door de ambitie en aanhoudende groei van het bedrijf is besloten van der Weijde toe te voegen aan de directie.



Van der Weijde heeft een interessant trackrecord opgebouwd in verschillende functies bij onder andere Ahold, Unilever en Deloitte. De uitzendbranche is hem ook niet onbekend. In het verleden was van der Weijde acht jaar lang betrokken als Manager Finance & Control bij Young Capital. Hij heeft ervaring in de snelle groei en verandering van organisaties en het professionaliseren van Finance teams. In zijn nieuwe functie zal hij een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de strategie en het optimaliseren van de processen. Van der Weijde was tot voor kort CFO bij Grow Labs.



“Als CFO streef ik altijd naar efficiency en optimaliseren van bestaande processen. De snelheid om te veranderen is sterk afhankelijk van automatisering. Met als doel de productiviteit van de organisatie en operatie te verhogen.”, aldus Kick van der Weijde.



Liesbeth Griffioen, CEO van de Aethon Groep is verheugd over de komst van Kick van der Weijde. “Met de komst van Kick verstevigen we de organisatie op verschillende niveaus. Borgen we de structuur en zijn we in staat om nog meer te versnellen om zo onze medewerkers en klanten de beste klantbeleving te laten ervaren.”



Met de benoeming van Kick van der Weijde bestaat de directie verder uit: Liesbeth Griffioen (CEO).