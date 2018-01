Zwaanzinnig in zee met luxe, eco-friendly beddengoedmerk Dirty Linen

Zwaanzinnig gaat per 4 februari 2018 samenwerken met beddengoedmerk Dirty Linen. De producten zijn een goede aanvulling op het huidige assortiment van Zwaanzinnig, namelijk handgemaakt, kleurrijk servies dat wordt vervaardigd in Portugal.



Dirty Linen is een hoogstaand, Zweeds lifestyle-merk dat luxe producten maakt met een moderne, urban kwinkslag. Je brengt zoveel tijd door in je slaapkamer dat goed bedlinnen niet kan missen – en dan natuurlijk het liefst van de allerbeste kwaliteit. Dirty Linen omarmt het gevoel van vrijheid; denk aan nonchalant onopgemaakte bedden met lakens van zachte materialen – droom je al weg?



De beddengoedcollectie van Dirty Linen biedt nog meer dan alleen luxe nachten; de lakens zijn handgemaakt, met oog voor detail. Elke stofvezel is even belangrijk. Voeg daar pantone kleuren, grafische prints, originele borduursels en de mogelijkheid tot mix and match aan toe en het resultaat is een authentieke uitstraling.



De lakens van Dirty Linen zijn gemaakt van 100% linnen of katoenperkal, simpelweg omdat er niets beters is om onder te slapen. Linnen biedt warmte tijdens koude winternachten en verkoeling tijdens de hete zomer.



De producten van Dirty Linen worden met speciale enzymen behandeld om de kenmerkende, versleten look en het ultrazachte gevoel te creëren. Deze enzymenbehandeling is een modern, milieuvriendelijk alternatief voor de traditionele stone wash. De enzymen zijn biologisch afbreekbaar en laten geen chemische sporen achter in het water - beter voor het milieu en beter voor je bed.



Dirty Linen stelt niet alleen kwaliteit, maar ook eerlijke fabricatie hoog in het vaandel. Daarom worden de producten vervaardigd in Europa en vindt het knip- en naaiwerk plaats in Porto, Portugal. Een culturele, kleurrijke stad waar creativiteit, kwaliteit en authenticiteit elkaar ontmoeten en tot leven komen. En dat voel je.