Schone Avond4daagse: 300.000 deelnemers houden routes schoon

In deze periode gaan weer ruim een half miljoen kinderen vier dagen op pad tijdens de Avond4daagse. Een oer-Hollandse traditie met elke dag een feestje! Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en Supporter van Schoon moedigen ook dit jaar weer alle lopers aan om er een schoon feestje van te maken. 300.000 lopers op meer dan 300 plekken in Nederland houden de wandelroute schoon. In Breda Princenhage is vanavond de officiële aftrap gegeven tijdens de Week van de Avond4daagse. Aan 1800 kinderen en ouders zijn Avond4daagse afvalzakjes uitgedeeld om afval onderweg te verzamelen. Zo is de Avond4daagse voor iedereen een schoon feestje.



Dit jaar organiseren ruim 300 wandelorganisaties een Schone Avond4daagse, bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Het grote aantal deelnemende Schone Avond4daagsen laat zien dat het thema leeft in de maatschappij. Het is belangrijk om kinderen en hun ouders te laten ervaren dat het de normaalste zaak is dat je je eigen afval onderweg meeneemt of weggooit op de juiste plek. Deelnemers van de Schone Avond4daagse krijgen hiervoor bij de start afvalzakjes waar ze hun afval in mee kunnen nemen.