Haagse wethouder Karsten Klein en zangeres Maan onthullen maansteen

Karsten Klein, Marie Christine van der Sman en zangeres Maan onthullen NASA Maansteen in Museon



In Den Haag kun je straks de maan aanraken. De stad wordt verrijkt met een maansteen van de NASA. Extra bijzonder is dat de steen aangeraakt kan worden door het publiek. Er zijn wereldwijd slechts tien exemplaren waarbij dit mogelijk is. De Haagse wethouder Karsten Klein heeft zich hiervoor ingezet en ervoor gezorgd dat de maansteen vanaf 14 juni 2018 permanent te zien is in het Museon. Bezoekers kunnen hier de aanwinst aanraken in de André Kuiperszaal. In het najaar wordt de maansteen opgenomen in de nieuwe familietentoonstelling ‘Reizen in de Ruimte, op weg naar een nieuwe aarde’.



Uitnodiging voor de pers



De maansteen wordt op 14 juni om 11.00 uur onthuld door Karsten Klein, Marie Christine van der Sman, directeur van het Museon en zangeres Maan. De feestelijke overhandiging vindt plaats in aanwezigheid van leerlingen van de Haagse Nutsschool Sorghvliet. Zij zullen als eerste de kans krijgen om een stukje maansteen aan te raken. Zangeres Maan zal, vooraf aan de plaatsing van de steen in de expositieruimte, voor de leerlingen een optreden verzorgen in de theaterzaal van het Museon.



De pers is hierbij van harte welkom. U kunt zich aanmelden via Leonie van der Harst, email lvdharst@museon.nl



Maansteen



De maansteen is in december 1972 tijdens de Apollo 17-missie meegenomen. De steen is 3,8 miljard jaar oud. De Apollo 17 landde in het Taurus-Littrow-dal op de maan aan de rand van de Zee der Sereniteit. Astronauten Harrison "Jack" Schmitt en Eugene Cernan brachten hier vandaan meer dan 740 individuele steen- en grondmonsters mee. Onze kleine Maansteen weegt 25 gram en is van een basalttype. Dit is een fijnkorrelig, donkerkleurig stollingsgesteente dat rijk is aan ijzer, magnesium en plagioklaas veldspaat - een veel voorkomend mineraal op aarde. Net als veel andere basalten op de maan bevat de steen meer titanium dan normale basalten. De steen is geplaatst in een speciale open container en mag worden aangeraakt.



André Kuiperszaal, satellieten, ver weg – toch dichtbij



Deze permanente tentoonstelling maakt duidelijk wat de belangrijkste toepassingsgebieden van satellieten zijn en wat er bij komt kijken om satellieten in de lucht te kunnen houden. De bezoeker beleeft de tentoonstelling vanuit een nagebootst ruimtestation. Daarbuiten is de ruimte het decor van oneindigheid waarin het station zich bevindt. Men kan verschillende tentoonstellingsonderdelen in werking stellen, net zoals bij echte satellieten en er wordt uitgelegd hoe een satelliet in elkaar zit. De expositie toont de werking van de lanceerraket Ariane en laat zien in welke banen satellieten terecht komen. Ook de historische ontwikkeling van satellieten komt op een originele manier aan de orde. De historische opstelling toont een groot aantal voorbeelden van onderwerpen die met satellieten te maken hebben: bijvoorbeeld de ontwikkeling van raketten, de impact van de V2 in de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog, de ruimtehond Laika en de beroemde Explorer satelliet.



Samenwerking



‘Satellieten, ver weg – toch dichtbij’ is tot stand gekomen in samenwerking met ANWB, André Kuipers, DARE, Gemeente Den Haag, NERO, Saudi Aramco, TNO innovation for life, TU Delft en de gemeente Den Haag.



Museon, museum voor cultuur en wetenschap



Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie en een interdisciplinaire benadering. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen.