Lancering Poezenbazen: een kattenwebshop met Catfluencers aan het roer

It’s purriffic!



4 oktober 2019 - Vandaag op #Dierendag lanceren wij, vijf Catfluencers, de kattenwebshop: Poezenbazen. Poezenbazen is de allereerste kattenwebshop van Nederland met maar liefst vijf katten aan het roer. Op Poezenbazen shop je de tofste spullen voor je poes: van krabpalen tot aan kattenspeeltjes en kattenmanden.



De Catfluencers



Maine Coons Ike en Yuna, Blauwe Russen Boppe en Mimi en rode kat Gin zijn verantwoordelijk voor de webshop. Van een culinair expert en een elegante Catfluencer (= de influencers onder de katten): iedere Poezenbaas heeft een eigen vakgebied en deelt zijn of haar expertise en ervaring graag.



‘Het inpakken van bestellingen is een lastige taak waar veel beheersing voor nodig is. De dozen houden we namelijk liever zelf.’



Blauwe Rus Mimi: “Poezenbazen is bedacht om spreekwoordelijk te schoppen tegen de influencers en de ‘influencing’ wereld van vandaag de dag. Wat influencers kunnen, kunnen vijf katten immers ook. Maak kennis met Poezenbazen!”



Anders dan anders



De kattenwebshop Poezenbazen is anders dan wat je van een standaard dierenwebshop verwacht. Bezoekers krijgen advies van vijf zogenoemde eigenwijze katten over diverse kattenproducten zoals krabpalen, kattenspeeltjes, voerbakken en manden. Veel producten zijn uitvoerig getest en voorzien van een uitgebreide review van de Catfluencers (#nospon). Daarbij nemen de Poezenbazen geen blad voor de mond. Reken op schunnige poezengrapjes.



Rode kater Gin: “Alle voerbakken heb ik afgelopen weken uitvoerig getest en dat is inmiddels goed te zien aan mijn postuur.”



Ook leuk voor kattenhaters



Maine Coon Yuna, Oma van de Poezenbazen: “Wat Poezenbazen zo leuk maakt is de unieke content van de Catfluencers. Er bestaan momenteel diverse kattenwebshops, echter zijn deze vaak wat plat. Poezenbazen is anders. Met bijzondere en leuke blogs, reviews, ‘echte’ foto’s, grappige woordspelingen en vijf pracht katten is dit een kattenwebshop die je, zelfs als je geen kattenmoeder of kattenvader bent, wilt volgen.”



Samenvatting / Over Poezenbazen



In de kattenwebshop van Poezenbazen kunnen bezoekers de leukste kattenspullen kopen voor hun poes of kater. Van kattenmanden en krabpalen tot kattenspeelgoed en voerbakken. Vijf Catfluencers staan aan het roer van deze webshop en publiceren op dagelijkse basis de meest hilarische content. Poezenbazen is de meest unieke kattenwebshop van Nederland.



P.S. Aangezien Grumpy Cat is gaan hemelen, introduceren we hierbij de Nederlandse versie van Grumpy Cat, meet: Grumpy Maine Coon Yuna: