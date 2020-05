Duo topvrouwen lanceert platform: post-corona start voor ondernemers

Duo topvrouwen lanceert nieuw platform: post-corona superstart voor ondernemers



Elske Doets en Rahma el Mouden gaan aan de slag:



-Ondernemers krijgen advies van zakenvrouwen



-‘Ondernemers helpen is zoveel meer dan geld overmaken vanuit Den Haag’



-‘Dit is een crisis met mannelijke oplossingen, dat moet anders’





Twee succesvolle zakenvrouwen Elske Doets en Rahma el Mouden lanceren vandaag een gezamenlijk initiatief om de door de crisis getroffen ondernemers klaar te stomen voor ná het coronatijdperk. De zakenvrouwen, dagelijks actief met hun bedrijven Doets Reizen en MAS Dienstverleners, willen met hun non-profit platform ondernemers helpen om hun bedrijf weer op de rails te krijgen.



De veelvuldig onderscheiden Rahma el Mouden en Elske Doets gaan vanuit hun expertise en ruime ervaring via gratis mentorgesprekken ondernemers stimuleren een mentale switch te maken. Ondernemers worden door het duo klaargestoomd voor een post-corona superstart. Doel is om ondernemers sterker uit de huidige crisis te laten komen.



Het nieuwe initiatief van Doets en El Mouden ontstond vanwege het coronabeleid van het kabinet. ,,Vanuit Den Haag worden ondernemers, sinds corona, overwegend behandeld als een kostenpost die je koest houdt door ze geld toe te schuiven. Elke dag zien we hoe bestuurders en ambtenaren de bovenliggende partij zijn en ondernemers de les lezen, terwijl hun zaak voor hun ogen ineenstort,” aldus de twee strijdbare zakenvrouwen.



Diep Duo gesprek



Via het nieuwe platform #elskerahma worden ondernemers, die dringend hulp nodig hebben, opgeroepen om zich te melden voor een Diep Duo gesprek met de zakenvrouwen. ,,Elske en ik willen helpen waar de pijn het grootst is, bij de kleine en middelgrote ondernemers,” aldus El Mouden.



,,Wij gaan samen op zoek naar je pijn, de acceptatie en wat je nodig hebt om een inspirerende herstart te kunnen activeren," aldus Doets. ,,En omdat Rahma en ik door corona net zoveel pijn lijden, kunnen we veel voor hen betekenen. [...] We begrijpen én wat ze voelen én hebben eerder bewezen dat wij zware crises kunnen overwinnen. Wij helpen vanuit ons hart en vanuit ons hoofd.’’



De twee zakenvrouwen vinden dat het kabinet zich moet laten adviseren over het ondernemerschap door echte ondernemers en niet alleen door vertegenwoordigers van de Haagse Polder. ,,Het is een kardinale fout om echte ondernemers uit te sluiten van een adviesrol,” aldus de zakenvrouwen.