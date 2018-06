Voldoet de BankGiro Loterij wel aan de eisen van zijn vergunning?

De BankGiro Loterij is een Goede Doelenloterij met het nobele streven om goede doelen te steunen. Het mag gezegd worden, dit doen ze ook zeker! Dit komt overigens voornamelijk doordat dit bij wet verplicht is. 50% van de omzet dient te worden afgedragen aan goede doelen. Er is geen verplichting welk bedrag aan prijzengeld dient te worden uitgekeerd, maar uit onderzoek van Onetime.nl blijkt dat er maar 28.6% van de inleg van spelers weer wordt teruggegeven! De overige 21.4% is voor de organisatie van de loterij, waaronder multimiljonair Boudewijn Poelman. Zouden daarnaast de ambassadrices Leontine Borsato en Chantal Janzen weten wat ze nu precies promoten?



In Nederland spelen 622.000 mensen meet met deze loterij mee en het aantal deelnemers blijft maar stijgen.



De cijfers zien er goed uit, maar toch regent het klachten over deze loterij. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat het opzeggen van je ‘abonnement’ de speler erg lastig wordt gemaakt. Daarnaast blijft een ex-klant in de database van de BankGiro Loterij staan en wordt deze continue opnieuw ‘lastig gevallen’ met ongewenste reclame of zelfs erger met directe verkopers aan de telefoon. Het kwalijke is dat dit ook gebeurt met oud deelnemers die het abonnement expliciet hebben opgezegd doordat het financieel onhaalbaar is, oftewel een kwetsbare groep Nederlanders. De vraag is dan ook of dit wettelijk is toegestaan.



In de vergunning van de Bankgiroloterij staat dat kwetsbare groepen dienen te worden beschermd, en dat er niet mag worden ‘aangezet tot onmatige deelname of kansspelverslaving’. Dit is overigens ook een eis die op tafel ligt omtrent de nieuw te vormen wet voor Kansspelen op Afstand (online kansspelen). Uit persoonlijk onderzoek van website Onetime.nl is gebleken dat hier door de BankGiro Loterij niet altijd juist mee wordt omgegaan. Onder andere de verkoop van loten in de dierentuin, alsmede een ‘draaiboek’ op de afdeling telemarketing van de BankGiro Loterij laten een ander beeld zien.



Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de persoonlijke ervaringen van een speler op Onetime.nl