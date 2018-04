Hoofdkantoor Tax Consultants International BV verhuist naar Amsterdam

Met ingang van 1 april 2018 verhuist het hoofdkantoor van Tax Consultants International BV naar Amsterdam. De bestaande vestiging in Rotterdam blijft gehandhaafd. In Amsterdam wordt een groter kantoor in het WTC aan de Zuidas betrokken.



Volgens oprichter Ton Smit is de oriëntatie op Amsterdam een logische stap om de toekomstige groei van de onderneming te waarborgen: “wij zien dat onze cliënten zich steeds meer richten op Amsterdam en kunnen dan als service gerichte dienstverlener niet achterblijven – wij zijn daar, waar onze cliënten ons nodig hebben”.



Nieuwe adres in Amsterdam: Strawinskylaan 335, 1077 XX Amsterdam