IkPas zorgt voor verminderen van je alcoholgebruik

IkPas, de actie waarmee we heel Nederland oproepen om in januari het alcoholgebruik op pauze te zetten, is er zowel voor de matige als de stevige drinker en alles wat daartussen zit. Het is een actie waar iedereen die wel eens alcohol drinkt baat bij heeft. Uit onderzoek blijkt dat zelfs na zes maanden veel van de deelnemers aan IkPas daadwerkelijk minder alcohol drinken dan vóór hun deelname (respectievelijk 16 en 12 glazen per week gemiddeld). Een betere start voor het nieuwe jaar kun je bijna niet maken. Ook dit jaar verwacht IkPas weer meer deelnemers in januari dan vorig jaar.



Dry-January



In Nederland heet Dry-January IkPas. Dry-January is komen overwaaien uit Engeland waar de Engelse collega’s van IkPas ongeveer gelijktijdig gestart zijn met eenzelfde soort actie als in Nederland. IkPas werkt dan ook samen met Alcohol Change (de organisatie achter Dry-January) om ook de Nederlandse deelnemers de steun te geven die hoort bij acties als de onze.



Je alcoholgebruik op pauze zetten? Het werkt echt!



Al sinds de start van IkPas meten we nauwkeurig wat de effecten zijn van IkPas. Tranzo, de Academische Werkplaats Verslaving van Tilburg University, onderzoekt de deelnemerspopulatie vooraf, vlak na en 6 maanden na IkPas. in 2019 blijken deelnemers voorafgaand aan IkPas gemiddeld 16,24 glazen alcohol per week drinken. Een half jaar na IkPas dronken deelnemers significant minder: 11,95 glazen per week. Hiermee is IkPas een van de meest effectieve en laagdrempelige manieren om de gewoonte van het drinken van alcohol op een leuke en positieve manier te doorbreken.



IkPas is voor iedereen



Je zou kunnen denken dat IkPas er is voor mensen die erg vaak en veel drinken. Dit is een groot misverstand. IkPas is er voor het doorbreken van gewoontegedrag. Iets waar in principe iedere alcoholdrinker mee te maken krijgt. Door de jaren heen ontwikkelt iedereen een bepaald patroon in drinkgedrag. Daarom heeft ook iedereen die alcohol drinkt er heel erg veel baat bij om één keer per jaar het alcoholgebruik op pauze te zetten.



Inschrijven kan nog steeds



We weten dat de meeste mensen pas na het kerstdiner denken aan hun goede voornemens. Sterker nog, de meesten doen dat pas na het ontkurken van de champagne wanneer ze al met één voet in het nieuwe jaar staan. Vandaar dat we de inschrijving op IkPas.nl nog tot en met 6 januari open laten staan. Zo kunnen mensen die alsnog het goede voornemen maken om in januari hun alcoholgebruik op pauze te zetten, zich ook nog inschrijven.