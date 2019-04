Verder onderzoek naar Villa Voerendaal

Het Limburgs Museum vertelt tijdens de Romeinenweek (4-12 mei) op locatie in Limburg over de geschiedenis van Villa Voerendaal. Natuurlijk in Voerendaal zelf, maar ook bij De Vondst in Heerlen. Bezoekers kunnen eten zoals Romeinen deden, er worden fietstochten en rondleidingen georganiseerd, en belangstellenden kunnen zich verdiepen in de restauratie van Romeinse objecten. En dat allemaal rondom die imposante Villa Voerendaal, de grootste Romeinse villa van Nederland en omstreken.



Villa Voerendaal moet rond het jaar 100 een enorm agrarisch bedrijf zijn geweest. Al in 1985 werd de villa grotendeels blootgelegd, maar die opgravingen zijn nooit onderzocht. Onder leiding van het Limburgs Museum kijkt een team van experts nu voor het eerst naar deze cold case.



De onderzoekers zijn daarnaast op zoek naar tastbare herinneringen van gewone Limburgers aan de villa en omgeving. Het Limburgs Museum verzamelt verhalen en deelt deze met het publiek. Zijn er foto’s, zijn er verhalen, zijn er mensen die iets gevonden hebben? Wie iets heeft, kan het in de Romeinenweek in Voerendaal en Heerlen komen delen.



Een van de vondsten uit de buurt van de villa is een fascinerend hoofd van een dame, gemaakt van zandsteen wel te verstaan. Deze ‘Dame van Voerendaal’ is duidelijk van gegoede komaf: het 1800 jaar oude beeld werd gevonden bij een luxueus grafmonument. Woonde deze dame in de villa? Kende zij de eigenaren van de villa?



Deze en andere vragen staan centraal tijdens de Romeinenweek. Bij De Vondst in Heerlen en op verschillende locaties in Voerendaal - onder andere bij supermarkt PLUS en in de Kunrader staangroeve - organiseert het Limburgs Museum activiteiten. Het volledige programma is bijgesloten.



Het meerjarige onderzoek naar Villa Voerendaal wordt gesubsidieerd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het bijbehorende publieksprogramma wordt gesubsidieerd door de Provincie Limburg.



Voor vragen of opmerkingen, mail villavoerendaal@limburgsmuseum.nl.