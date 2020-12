'Discriminatie voorkomen zal een blijvend aandachtspunt moeten zijn'

Dit is een expertquote van Hanneke Felten van Movisie, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: 'Aantal meldingen van discriminatie op universiteiten in 2 jaar verdubbeld' | ANP



Het is een goed teken dat naar boven komt dat een deel van de studenten en medewerkers discriminatie ervaart. Nu is de volgende stap om er werk van te maken. Zoals beschreven in het ‘Wat werkt-dossier discriminatie verminderen’ van Movisie, is een van de eerste stappen om de sociale norm tegen discriminatie te versterken. Dat betekent dat zowel medewerkers als studenten gaan ervaren dat discriminatie niet getolereerd wordt op de universiteit.



Essentieel is dat die norm wordt uitgedragen door de top van de universiteit. Het moet duidelijk worden gemaakt dat discriminatie niet door de beugel kan en signalen van discriminatie moeten serieus opgepakt worden. Vervolgens moet in alle lagen van de universiteit die sociale norm herhaald en bewaakt worden. Ook is het belangrijk dat medewerkers leren in te grijpen wanneer zij getuige zijn van discriminatie, zodat de sociale norm duidelijk wordt gehandhaafd. Als de sociale norm verstevigd is kan ook ingezet worden op bewustwording en het vergroten van inleving in mensen die gediscrimineerd worden (zie ook het Wat werkt-dossier). Zo gaan medewerkers en studenten echt zelf begrijpen waarom discriminatie problematisch is en gaan ze de sociale norm verinnerlijken.



Tot slot is het cruciaal dat de universiteit ook zelf discriminatie voorkomt in werving en selectie en bij doorstroom: de bewezen aanpak ‘objectief werven en selecteren’ kan hiervoor ingezet worden. Maar daarna is het niet klaar: discriminatie voorkomen zowel onder medewerkers als studenten zal een blijvend aandachtspunt moeten zijn.



Hanneke Felten is onderzoeker op het terrein van discriminatie bij Movisie.