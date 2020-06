Habitatambassadeur Buddy Vedder presenteert nieuwe online escape game

Vandaag, 26 juni 2020, presenteert Habitat Nederland, samen met haar nieuwe ambassadeur Buddy Vedder, de online escape game https://habitat.nl/onlineexpeditie. Deze online expeditie is een leuke en uitdagende game waarin de spelers Habitat Projecten in verschillende landen bezoeken. In een zomer waar de meeste Nederlanders in eigen land blijven, nodigen Habitat Ambassadeurs Buddy Vedder en Marlayne Sahupala iedereen van harte uit om met hen mee te gaan op deze virtuele reis rond de wereld.



Zangeres en SBS Hart van Nederland presentatrice Marlayne Sahupala is al sinds 2018 ambassadeur van Habitat Nederland. Afgelopen februari reisde zij voor Habitat naar Oeganda en zij nam Buddy Vedder mee. Multitalent Buddy Vedder is acteur, presentator, zanger én winnaar van ‘Wie is de Mol?’ 2020. Buddy stond met Marlayne in het theater met de tour ‘The Legends We’ve Lost’. Toen Marlayne hem vroeg mee te gaan naar Oeganda zei Buddy meteen volmondig “ja”!



Buddy Vedder: “Het werk van Habitat raakt mij enorm. Tijdens mijn reis door Oeganda heb ik van dichtbij kunnen zien, voelen en ervaren wat een verschil een veilig thuis kan maken. Wat het betekent voor een persoon, gezin, familie en soms zelfs voor het hele dorp.” Daarom zet Buddy zich vanaf vandaag in als ambassadeur voor Habitat Nederland. “Ik hoop met mijn bijdrage als ambassadeur een inkijk te geven in de problematiek die helaas in veel landen nog heerst, maar liever nog te laten zien wat wij als organisatie doen om gezinnen de kans te geven een betere toekomst op te bouwen.”



Een eerste stap daarin is deze online expeditie van Habitat. Als reisleiders op deze virtuele reis vertellen Buddy en Marlayne de spelers meer over de landen die ze aandoen en laten hen al puzzelend kennismaken met de projecten van Habitat.



Een spel van Creators United



De online expeditie van Habitat is gebouwd door Creators United. Dit collectief van 18 escaperoom-eigenaren heeft sinds het uitbreken van de coronacrisis de krachten gebundeld en al een aantal prachtige games ontworpen. Met hun eigen online escapegame ‘de verloren herinnering’ trokken ze de afgelopen weken tienduizenden bezoekers.



Over Habitat Nederland



Habitat for Humanity is een internationale non-profit organisatie die bouwt aan een wereld waarin iedereen een veilig (t)huis heeft. Habitat ziet mensen in ontwikkelingslanden niet als slachtoffers, maar als zelfstandige mensen die – met een steuntje in de rug – heel goed in staat zijn om een eigen toekomst op te bouwen. Bij Habitat geloven wij dat een huis dat steuntje biedt. Een solide dak boven je hoofd, stevige muren en schoon drinkwater, dat is de basis voor een beter leven. Daarom bouwt Habitat huizen mét mensen in ontwikkelingslanden.



Wereldwijd leven dankzij Habitat al meer dan 29 miljoen mensen in een veilig huis. Zij kunnen nu zelfstandig verder bouwen aan een hoopvolle toekomst. Samen bouwen we een beter leven. Meer informatie over Habitat Nederland op habitat.nl.