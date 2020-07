Verbruggen Food Group neemt Lucullus over, de specialist op het gebied van kwalitatieve levensmiddelen en keukenbenodigdheden (non-food) die horen bij de Oosterse keuken.



Lucullus is sinds 1941 actief als importeur en staat voor producten van betrouwbare kwaliteitsmerken. Dankzij de vele importfaciliteiten die Lucullus heeft opgebouwd zijn inmiddels veel grote en belangrijke A-merken terug te vinden in het assortiment.



Voor Verbruggen Food Group, onderdeel van de Holland Food Group, is Lucullus een welkome toevoeging. Door de overname wordt het assortiment aanzienlijk vergroot en weet Verbruggen zich te onderscheiden door in te spelen op de vraag naar Oosterse producten.



Ronald Versluis (CEO Holland Food Group): “Met de acquisitie van Lucullus hebben we wederom een prachtig merk met historie en kwaliteit toegevoegd aan het assortiment van Verbruggen Food Group. Naast het geweldige aanbod, sprak ook het familiaire karakter van het bedrijf ons enorm aan. Met Lucullus nemen we een belangrijke stap in onze ambitie een toonaangevende speler te worden in de Nederlandse foodservicemarkt.”



Voor Lucullus biedt de overname een kans om mee te varen op de verandering in de markt en de ambities die Holland Food Group daarin heeft.



Rijk Verhoog / Geert Verhoog, bestuurders van Lucullus B.V.: “De heren Verhoog zijn bijzonder trots op de ontwikkeling en groei die Lucullus onder de huidige leiding heeft doorgemaakt. Wij hebben als broers goed nagedacht over de toekomst van Lucullus. De afgelopen tijd groeide de overtuiging dat de overname door Verbruggen Food Group het juiste scenario is voor Lucullus, om de marktpositie zowel in binnen- als buitenland verder te versterken. Wij dragen Lucullus met een gerust hart over.”



In 2018 werd Verbruggen Food Group overgenomen door Holland Food Group, tevens eigenaar van supermarkt 2 Brüder in Venlo, waarvan in mei dit jaar de tweede vestiging in Enschede werd geopend. Holland Food Group is de afgelopen jaren Verbruggen aan het versterken door strategische overnames. Onlangs maakte het ook de overname van zoetwarengroothandel Bos-Gooiland door Verbruggen Food Group bekend. Daarnaast zal de groep in het eerste kwartaal van 2021 een nieuw distributiecentrum van 60.000 m2 langs de A73 in Haps (gemeente Cuijk) betrekken, waardoor de huidige groei de komende jaren gecontinueerd kan worden.