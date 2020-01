NetDialog neemt MeasureWorks over

NetDialog, een wereldwijde aanbieder van Networked Application Visibility-diensten, heeft het Nederlandse bedrijf MeasureWorks overgenomen, dat web performance-oplossingen biedt. Met de uitbreiding van het portfolio verstevigt NetDialog haar positie in de markt als het gaat om het optimaliseren van de eindgebruikerservaring van klanten wereldwijd.



NetDialog en MeasureWorks zullen hun activiteiten onder hun bestaande merknamen voortzetten. NetDialog blijft klanten via een internationaal partnerprogramma voorzien van het NetX Application Visibility cloud platform. MeasureWorks zal haar 'Get Fast, Stay Fast'-programma verder uitbreiden en hiermee een groot aantal klant-centrische managed services toevoegen aan het portfolio.



“We zijn verheugd om het team van MeasureWorks te verwelkomen. De samenwerking onderstreept onze ambitie om klanten te helpen controle te krijgen over hun bedrijfskritische processen”, zegt Olaf Hasker, CEO van NetDialog. “Dit partnership stelt ons in staat het managed services portfolio verder uit te breiden en samen met onze bestaande en nieuwe klanten door te groeien”, voegt Jeroen Tjepkema, CEO van MeasureWorks, toe.