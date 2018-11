Smartengeld voor letsel door rupsen

De verzekeraar van een recreatiepark in Overijssel heeft 1750 euro smartengeld uitgekeerd voor het letsel dat een gast opliep door de eikenprocessierupsen op het park. Namens de 78-jarige vakantieganger betoogde letselschadebureau JBL&G uit Amsterdam eerder dit jaar met succes dat ook een parkeigenaar verantwoordelijk is voor mogelijke plaaginsecten op zijn terrein.



Het was de eerste keer in Nederland dat een particulier of ondernemer de aansprakelijkheid erkende voor letselschade door de rupsen. Hun brandharen dringen huid, ogen en luchtwegen binnen en veroorzaken irritaties, ontstekingen en een grieperig gevoel. Voor honden kunnen ze levensgevaarlijk zijn.



Op recreatiepark ‘t Hooge Holt in Gramsbergen stond een bankje voor bezoekers pal onder een eikenboom met daarin een nest van de eikenprocessierups. Vakantieganger Harm Touwslager uit Hendrik-Ido-Ambacht was er in juni nietsvermoedend meermalen op gaan zitten om naar dartelende geitjes te kijken. Tot hij ’s morgens wakker werd van een ondraaglijke jeuk, een ‘explosie aan ontstekingen’ en een ellendig, ziek gevoel, dat de rest van de vakantie aanhield.



Hij stelde samen met JBL&G het recreatiepark aansprakelijk, en is achteraf zeer tevreden met het resultaat van zijn actie. Het park erkende de aansprakelijkheid, er kwam enorm veel publiciteit over, en verzekeraar Nationale Nederlanden keerde in totaal 1.790 euro aan hem uit: 40 euro aan medische en andere kosten, de rest smartengeld voor het opgelopen letsel, de doorstane schrik en de verpeste vakantie.



Touwslager: “Het ging me echt niet om het geld, ik ben niet armlastig, ik had ook geen behoefte aan Amerikaanse toestanden en torenhoge claims. Het was vooral een principekwestie: parken moeten niet zo laconiek met de gezondheid van bezoekers omspringen. Hiermee hebben we samen bijgedragen aan een stuk veiliger Nederland voor mens en dier. De arrogantie van de parkbeheerder is afgestraft, en ik weet zeker dat er in de toekomst geen nesten van de processierupsen meer aanwezig zullen zijn op ‘t Hooge Holt. En, nog belangrijker: elke parkbeheerder zal zijn terrein voortaan wel beter bewaken tegen deze overlast.”.



Ook letselschadebureau JBL&G is zeer tevreden met de uitkomst. Eigenaresse Steffy Roos du Maine: “Gemeenten, boom- en terreineigenaren, terreinbeheerders en wegbeheerders zijn verplicht de bestrijding van de eikenprocessierups actief ter hand te nemen. Daarbij hoort ook het monitoren van mogelijke nesten en het waarschuwen daarvoor. In dit geval had de gemeente het park ingelicht over de rupsen, ze wisten dat er veel eiken staan waar de rups zich graag in nestelt, en toch hebben ze nagelaten zelf onderzoek te verrichten en de rupsen structureel te bestrijden. In deze zaak zijn zelfs pas maatregelen genomen nadat het gevaar zich al had voorgedaan en onze cliënt letselschade had opgelopen: een papiertje met een waarschuwing en een rood-wit lintje om het bankje. Pas dagen later is het bankje eindelijk weggehaald. Te laat, te laks, te weinig.”



FOTO'S: Door EPR besmette arm; bankje met waarschuwingslint; bankje verwijderd. Foto's: JBL&G



PORTRET: Steffy Roos du Maine, eigenaresse JBL&G. FOTO: Marcel Jurian de Jong