Eerste app voor overgangsperiode na lockdown gelanceerd

Terwijl de selectie door het ministerie van VWS nog volop gaande is brengt softwarebedrijf Medicine Men uit Abcoude al de eerste app voor de transitieperiode na 28 april uit.



De toepassing, genaamd Coronaz Office is bedoeld voor zorginstellingen en bedrijven waar werknemers samen ruimtes delen. Alle collega’s maken gebruik van de gratis Coronaz 2.0 app om thuis en eventueel op het werk hun COVID-19 symptomen en temperatuur bij te houden. Wanneer iemand in de oranje gezondheidszone komt, wordt hij/zij verzocht zich ziek te melden en thuis te blijven of naar huis te gaan. De organisatie ontvangt ook bericht van de oranje zone. Om de privacy van de werknemer te beschermen worden de symptomen zelf niet bekend gemaakt.



Stoplichtmodel



Coronaz 2.0 is een module op het medisch gecertificeerd Emma platform voor on-demand telemonitoring van Medicine Men. Er wordt gebruik gemaakt van een voor iedereen te begrijpen stoplichtmodel: Groen (geen symptomen), Geel (lichte symptomen, blijf waakzaam), Oranje (blijf binnen, bel de huisarts) en Rood (blijf binnen, neem onmiddellijk contact op met uw dokter). De Coronaz 2.0 app is sinds enkele weken gratis te krijgen via de website coronaz.nl die Medicine Men voor dit doel opgezet heeft.



Monitoring door de huisarts



Sinds goede vrijdag wordt Coronaz 2.0 ook ingezet bij huisartspraktijken. Wanneer een persoon Corona koorts heeft, kan de huisarts de patiënt nu volledig op afstand thuis monitoren. Medicine Men stuurt per DHL een zuurstofsaturatiemeter naar de patiënt, zodat dagelijks naast temperatuur en vragen op de app, ook de saturatie kan worden bijgehouden. De huisarts heeft een eigen monitoringscherm maar ontvangt ook direct een bericht als de saturatie plots sterk omlaag gaat, of iets anders niet pluis is.



Oscar van Dijk, directeur van Medicine Men: “ik begrijp dat mensen vinden dat we hiermee aan de vroege kant zijn, maar deze oplossing kan vandaag al ingezet worden bij ziekenhuizen en verpleeghuizen, waar het personeel zo veiliger kan werken. Bovendien krijgt de huisarts voor Coronapatienten weer de poortwachtersrol naar het ziekenhuis. Dit ontlast de tweede lijn, voorkomt dat besmette patiënten naar de praktijk moeten komen en is veiliger voor de patiënt.”



Emma telemonitoring on demand platform



Coronaz Office en Coronaz 2.0 maken intensief gebruik van het Emma telemonitoring On demand platform van Medicine Men. Emma wordt al jaren zeer breed in de Zorg ingezet, van onderzoek naar immunotherapie of neurologische afwijkingen door de Universitaire Medische Centra, medicatietrouwoplossingen, activiteitcoaching op afstand, bloeddruk meten op afstand door huisartsen, tot Europese projecten in de ouderenzorg. Het bedrijf heeft meerdere prijzen gewonnen voor haar innovatieve oplossingen, zoals het Digitale Longaanvalactieplan voor COPD patiënten.



https://medicinemen.eu