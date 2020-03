De NVM Open Huizen Dag van 28 maart gaat niet door. Aanleiding is de toename van het aantal gevallen van besmettingen van het Coronavirus in Nederland. Met het annuleren van de NVM Open Huizen Dag neemt de NVM haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en levert ze een bijdrage aan het voorkomen van verdere uitbreiding van het aantal besmettingen.



Op de NVM Open Huizen Dag bezoeken tienduizenden mensen in korte tijd diverse woningen. De rondleiding door de woning wordt door de eigenaar gedaan waarbij tijdens de laatste NVM Open Huizen-dagen sommige woningen door tientallen personen werden bezocht. Met de huidige krapte op de woningmarkt is de verwachting dat de NVM Open Huizen Dag op zaterdag 28 maart weer veel mensen een woning zouden willen bekijken. NVM vindt dat nu, met het toenemend aantal besmettingen in ons land, niet verantwoord.



NVM heeft besloten om geen risico te nemen en de editie van zaterdag 28 maart niet door te laten gaan.



De eerstvolgende NVM Open Huizen Dag zal vervolgens op zaterdag 3 oktober 2020 zijn.