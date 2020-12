TVM greenpaper over de impact van corona en Brexit op logistieke ketens

Hoogeveen - De mondiale uitbraak van het coronavirus en de vooruitzichten op een Brexit zonder handelsakkoord hebben een enorme weerslag op de sector van logistiek en transport. Dat vertaalt zich in de dagelijkse praktijk niet alleen in lange files, maar ook in grote onzekerheid en sociale en financiële impact op mensen en bedrijven.



Als gespecialiseerd verzekeraar voor logistiek en transport, over weg en water, publiceert TVM vandaag haar nieuwste TVM greenpaper: ‘De impact van de coronacrisis en Brexit op logistieke ketens’.



Deze TVM greenpaper, een whitepaper in de groene huisstijl van TVM, is volledig gewijd aan de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van logistieke ketens, juist in deze tijd van ingrijpende veranderingen.



In de loop der tijd zijn logistieke ketens zo efficiënt mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld door productie in lagelonenlanden. Het is een complexe structuur geworden die bestaat uit vele schakels verspreid over de hele wereld. En daarin schuilt een risico: als één radertje hapert, staat de hele keten stil.



Opdrachtgevers zijn zich door de recente problemen meer bewust geworden van de risico’s van lange logistieke ketens en willen deze crisisbestendiger maken. Het doel hierbij is om de afhankelijkheid van andere partijen te verkleinen, zodat productie kan doorgaan in tijden van schaarste en onzekerheid.



Regionalisering wordt vaak genoemd als mogelijke oplossing, bijvoorbeeld middels het aanleggen van voorraden, door spreiding in het aantal leveranciers of door verschuiving van productie. Verstoringen treden immers minder snel op wanneer de afstand tot leveranciers kleiner is. En wanneer de logistieke aanvoerlijnen korter zijn, hebben opdrachtgevers meer controle en wordt de afhankelijkheid van de politiek van een ander land of handelsblok verkleind. Hierdoor spelen maatregelen zoals gesloten grenzen bijvoorbeeld een minder grote rol.



Is regionalisering inderdaad de sleutel tot een toekomst met meer zekerheid? In opdracht van TVM heeft het onafhankelijke onderzoeks­bureau Panteia deze en andere vragen onderzocht. De bevindingen staan gepubliceerd in de TVM greenpaper ‘De impact van de coronacrisis en Brexit op logistieke ketens'.



Met het uitbrengen van TVM greenpapers wil TVM als verzekeraar met coöperatieve grondslag haar leden en andere partijen in de sector van logistiek en transport nieuwe inzichten verschaffen, adviseren en verder helpen bij relevante vraagstukken.